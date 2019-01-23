50 миллионов человек скачали фальшивые навигационные приложения для Android

Скачивая новое приложение на смартфон, далеко не каждый из нас задумывается, что оно собой представляет и как работает. В большинстве случаев нажатие на кнопку "Установить" происходит машинально. И в этом заключается серьезная проблема.

Как выяснил эксперт антивирусной компании ESET Лукас Стефанко, более 50 миллионов человек по всему миру установили на свои Android-смартфоны фальшивые приложения, которые маскируются под очень популярные программы от известных разработчиков вроде Google. В большинстве случаев это карты, которыми пользуются практически все - и туристы, и автомобилисты, и обычные горожане.

I tested over 15 fake GPS Navigation apps with over 50,000,000 installs from #GooglePlay that violate Google rules.



These apps just open Google Maps or use their API without any additional value for user, except for displaying ads.



Some of them don't even have proper app icon. pic.twitter.com/eeIFQS5IVU — Lukas Stefanko (@LukasStefanko) 17 января 2019 г.

В чем же смысл создания приложений-фальшивок? Все очень просто. После установки и запуска такие мобильные программы открывают "внутри себя" настоящие карты Google, но демонстрируют поверх них навязчивую рекламу. Выглядит так, как если бы вы установили дома новые окна, но не можете оторвать от них гигантскую наклейку с рекламой установщика.

"Эти приложения просто открывают Google Maps и сами по себе не представляют никакой ценности для пользователя. Они только показывают рекламу. По сути, это лишняя бесполезная прослойка между нормальным приложением и пользователем", - подчеркивает Лукас Стефанко.

Эксперт также отметил, что многие из этих приложений используют поддельные скриншоты, имеют высокие рейтинги и множество отзывов. Последние, скорее всего, "накручены", то есть оставлены не реальными пользователями, а сетевыми роботами - программами, которые автоматически генерируют тексты, похожие на отзывы.

Кстати, именно поэтому имеет смысл осторожно относиться к приложениям, у которых большинство отзывов - хвалебные, но не содержат никакой конкретики. Если на странице программы в магазине Google Play написано: "Класс!", "Отличная программа!" или "Супер! Установил и доволен!" - имеет смысл задуматься, не фальшивка ли это.

Обнаруживший приложения-пустышки специалист отмечает, что еще в конце 2018 года написал о проблеме в Google, однако многие из этих программ до сих пор находятся в каталоге. Неповоротливость большой компании играет на руку программистам-мошенникам - чем дольше приложение с демонстрацией навязчивой рекламы находится в каталоге Google Play, тем больше людей его скачает - за каждый просмотр или нажатие на рекламную картинку разработчик подделки получает деньги. Некоторые из них идут еще дальше - предлагают отключить рекламу за деньги. И наверняка находятся пользователи, которые верят, что карты Google - это платный сервис, и дают мошенникам нажиться на себе.

Отдельное удивление вызывают требования таких приложений предоставить им доступ к совершению телефонных звонков, чтению SMS и просмотру контактов. Это означает, что мобильная программа может копировать личные данные и отправлять их куда угодно совершенно незаметно. Такое приложение лучше удалить. Кстати, на всех Android-смартфонах приложение "Google Карты" установлено заранее.

Чтобы избежать этого, в ESET советуют обращать внимание на запросы разрешений. Приложение с картами не должно требовать доступ к SMS - максимум, что ему может понадобиться - это мобильный интернет и GPS. Специалисты также рекомендуют внимательно читать отзывы, особенно негативные. Пустышки могут маскироваться и под приложения мобильных банков, а это очень опасно. Мошенническая программа, которая получит доступ к вашим деньгам, обязательно попытается опустошить счет. Такие приложения лучше всего устанавливать с официальных сайтов банков - обычно там есть все необходимые ссылки.