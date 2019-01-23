Вечером на лед выходят спортивные пары, а завтра поздно вечером будет известно имя победителей. Титул защищали россияне - Евгения Тарасова - Владимир Морозов. Их главные соперники - французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре - уже обыгрывали наших фигуристов в этом сезоне. Джеймс - Сипре победили в финале Гран-при. Тарасова - Морозова там заняли только третье место. Но к чемпионату Европы ребята вернули с прошлого сезона выигрышную короткую программу на музыку Рахманинова, поработали над произвольной, а также усилили тренерский штаб. Максиму Транькову готовить пару к турниру помогала его супруга и партнерша Татьяна Волосожар, с которой они вместе завоевали два "золота" Сочи-2014.
Перед стартом чемпионата Европы корреспондент "РГ" побеседовал с еще одним двукратным олимпийским чемпионом в парном катании Артуром Дмитриевым, который сейчас тренирует сына Артура Дмитриева-младшего (на чемпионате России он занял девятое место - прим. "РГ") и шесть молодых пар.
Артур Валерьевич, многие эксперты уже анонсировали соперничество россиян с французами. Вы бы кому отдали предпочтение с учетом первых выступлений сезона?
Артур Дмитриев: Обе пары высокого класса, высокого уровня. На мой взгляд, все будет зависеть от того, кто чище прокатается, кто будет точнее. Соревнования будут интересными. И те, и другие достойны победы. Французы уже выиграли финал Гран-при. Но не думаю, что это гарантирует им какие-то бонусы, как-то повлияет на результат чемпионата Европы.
Что можете сказать о новом амплуа Максима Транькова?
Артур Дмитриев: Мне кажется, в любом случае он пару не испортил. Плюс ребята не получили травм. Быстрых перемен ждать сложно. Ведь пара уже сложившаяся. Поставить все с ног на голову невозможно. Нужно действовать потихоньку: менять стиль, отношение к работе, использовать находки, чтобы пара смотрелась более интересно. Фигуристы Тарасова - Морозов технически очень сильные. Но соперники тоже не отстают. И у каждого дуэта свое лицо. Хотелось бы, чтобы наша пара тоже была более яркая, запоминающаяся. Не только за счет технической сложности, но и благодаря образу, подаче своих программ, необычным элементам. Это очень важно. Когда все делают примерно одинаковую сложность, все решают нюансы. Мне кажется, вот этого от Максима ждут: чтобы он эти детали добавил и привнес в катание ребят.
У Алины Загитовой в Минске практически нет соперниц. Наверное, только она сама. Справится?
Артур Дмитриев: Конечно, а в чем сомнения?
Ну, все-таки в этом сезоне не все у Алины получалось идеально и на Гран-при, и на чемпионате России…
Артур Дмитриев: У Алины хороший технический набор. Программы сложные, причем не только по прыжкам, но и по насыщенности, по хореографии. К тому же она стала кататься взрослее. Да, ей непросто справляться, потому что идет переходный возраст. Все об этом говорят. Но это нормальный процесс. Я очень надеюсь на то, что он будет у нее не такой сложный. Но вопрос не в этом. Мы все знаем, что японка Рика Кихира прыгают тройной аксель - и в короткой, и в произвольной программах. У нее сразу же появляется небольшое преимущество. Таким же технически преимуществом Алина воспользовалась на Олимпиаде в Пхенчхане, когда обыграла Евгению Медведеву.
То есть главная интрига будет на чемпионате мира?
Артур Дмитриев: Чемпионат Европы - соревнование интересное, но все-таки его нужно рассматривать как часть подготовки к чемпионату мира. ЧМ - турнир намного престижнее. А вообще хочу сказать, что это важный год. Год возможностей. После Олимпийских игр кто-то берет паузу, кто-то завершает карьеру, появляется шанс себя проявить, занять место и закрепиться на нем. Поэтому желаю всем удачи.
* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"