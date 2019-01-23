Олимпийская чемпионка Алина Загитова выиграла короткую программу стартовавшего в Минске первенства Европы. За прокат "Призрака оперы" Загитова получила ровно 75 баллов. На втором месте наша Софья Самодурова (72,88), на третьей позиции Алексия Паганини из Швейцарии (65,64).

Вечером на лед выходят спортивные пары, а завтра поздно вечером будет известно имя победителей. Титул защищали россияне - Евгения Тарасова - Владимир Морозов. Их главные соперники - французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре - уже обыгрывали наших фигуристов в этом сезоне. Джеймс - Сипре победили в финале Гран-при. Тарасова - Морозова там заняли только третье место. Но к чемпионату Европы ребята вернули с прошлого сезона выигрышную короткую программу на музыку Рахманинова, поработали над произвольной, а также усилили тренерский штаб. Максиму Транькову готовить пару к турниру помогала его супруга и партнерша Татьяна Волосожар, с которой они вместе завоевали два "золота" Сочи-2014.

Перед стартом чемпионата Европы корреспондент "РГ" побеседовал с еще одним двукратным олимпийским чемпионом в парном катании Артуром Дмитриевым, который сейчас тренирует сына Артура Дмитриева-младшего (на чемпионате России он занял девятое место - прим. "РГ") и шесть молодых пар.

Артур Валерьевич, многие эксперты уже анонсировали соперничество россиян с французами. Вы бы кому отдали предпочтение с учетом первых выступлений сезона?



Артур Дмитриев: Обе пары высокого класса, высокого уровня. На мой взгляд, все будет зависеть от того, кто чище прокатается, кто будет точнее. Соревнования будут интересными. И те, и другие достойны победы. Французы уже выиграли финал Гран-при. Но не думаю, что это гарантирует им какие-то бонусы, как-то повлияет на результат чемпионата Европы.

Что можете сказать о новом амплуа Максима Транькова?



Артур Дмитриев: Мне кажется, в любом случае он пару не испортил. Плюс ребята не получили травм. Быстрых перемен ждать сложно. Ведь пара уже сложившаяся. Поставить все с ног на голову невозможно. Нужно действовать потихоньку: менять стиль, отношение к работе, использовать находки, чтобы пара смотрелась более интересно. Фигуристы Тарасова - Морозов технически очень сильные. Но соперники тоже не отстают. И у каждого дуэта свое лицо. Хотелось бы, чтобы наша пара тоже была более яркая, запоминающаяся. Не только за счет технической сложности, но и благодаря образу, подаче своих программ, необычным элементам. Это очень важно. Когда все делают примерно одинаковую сложность, все решают нюансы. Мне кажется, вот этого от Максима ждут: чтобы он эти детали добавил и привнес в катание ребят.

У Загитовой сложные программы - по технике, насыщенности, хореографии. Кататься она стала взрослее

У Алины Загитовой в Минске практически нет соперниц. Наверное, только она сама. Справится?



Артур Дмитриев: Конечно, а в чем сомнения?

Ну, все-таки в этом сезоне не все у Алины получалось идеально и на Гран-при, и на чемпионате России…



Артур Дмитриев: У Алины хороший технический набор. Программы сложные, причем не только по прыжкам, но и по насыщенности, по хореографии. К тому же она стала кататься взрослее. Да, ей непросто справляться, потому что идет переходный возраст. Все об этом говорят. Но это нормальный процесс. Я очень надеюсь на то, что он будет у нее не такой сложный. Но вопрос не в этом. Мы все знаем, что японка Рика Кихира прыгают тройной аксель - и в короткой, и в произвольной программах. У нее сразу же появляется небольшое преимущество. Таким же технически преимуществом Алина воспользовалась на Олимпиаде в Пхенчхане, когда обыграла Евгению Медведеву.

То есть главная интрига будет на чемпионате мира?



Артур Дмитриев: Чемпионат Европы - соревнование интересное, но все-таки его нужно рассматривать как часть подготовки к чемпионату мира. ЧМ - турнир намного престижнее. А вообще хочу сказать, что это важный год. Год возможностей. После Олимпийских игр кто-то берет паузу, кто-то завершает карьеру, появляется шанс себя проявить, занять место и закрепиться на нем. Поэтому желаю всем удачи.

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"