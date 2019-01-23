Олимпийская чемпионка Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию, который стартовал в Минске.

За прокат "Призрака оперы" Загитова получила 75 баллов ровно. Спортсменка справилась с прыжковой частью программы, но на фирменном каскаде "тройной лутц - тройной ритбергер" судьи углядели недокрут.

- Довольна прокатом, но можно было лучше. Например, лучше исполнить флип, - отметила сама Загитова. - Но меня очень тепло поддерживали, было много плакатов с моей фотографией. Спасибо болельщикам.

Софья Самодурова получила вторую сумму баллов - 72,88. Для нее это лучший результат в сезоне. Напомним, что в этом сезоне Софья дебютировала на взрослом уровне и сразу же пробилась в финал Гран-при, где стала пятой.

В тройку лучших также попала Швейцарка Алексия Паганини (65,64).

Еще одна российская одиночница Станислава Константинова неудачно стартовала в Минске. Она откатала короткую программу с падением и занимает промежуточное 11-е место (56,76).

Напомним, что на прошлогоднем чемпионате Европы, который проходил в Москве, Алина Загитова завоевала "золото" и сейчас защищает титул. Евгения Медведева стала тогда второй, но в этом сезоне по итогам чемпионата России не отобралась на главные старты- турнир в Минске и чемпионат мира в Японии. "Бронза" в 2018-м досталась итальянке Каролине Костнер, которая также не выступает в столице Беларуси.