Астрономы зафиксировали неизвестную вспышку на "кровавой" Луне

Астрофизики и поклонники астрономии выясняют природу происхождения яркой вспышки во время полного лунного затмения 21 января. По одной из версий причиной неизвестного явления стал метеорит, который врезался в Луну.

Первая информация о необычной вспышке появилась в блоге любителей астрономии Reddit. Наблюдатель, живущий в США, сообщил, что увидел яркую вспышку на краю лунного диска в 04:41:43 по всемирному координированному времени.

Его сообщение проверил астроном Уилл Гейтер, который проанализировал различные видеозаписи и пришел к выводу, что вероятной причиной вспышки стало падение метеорита.

Другие ученые установили, что вспышка света произошла к югу от кратера Бюрги. В результате чего должен образоваться новый кратер, который астрономы надеются увидеть с помощью автоматической межпланетной станции Lunar Reconnaissance Orbiter.