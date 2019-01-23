На днях Банк России запустит систему быстрых платежей, через которую физические лица смогут делать межбанковские переводы друг другу непосредственно со счета, не привязанного к пластиковой карте.

В среднем комиссия за перевод составляет 1%, к тому же есть фиксированный минимальный размер - 30-50 рублей. Для перевода на 1000 рублей это много. Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС

У нее должно быть три преимущества перед карточными переводами - низкие комиссии, близкая к мгновенной скорость и простота - вместо номера карты или громоздких реквизитов счета достаточно номера мобильного телефона получателя.

Сколько стоит перевод

В карточных переводах платежи проходят по каналам международных платежных систем, это приводит к их удорожанию. "В среднем комиссия за P2P-перевод в России составляет 1%, к тому же есть фиксированный минимальный размер - примерно 30-50 рублей, - говорит руководитель направления эквайринга и электронной коммерции Ак Барс Банка Ильназ Ситдиков. - Это существенная сумма, когда речь идет о переводах до 1000 рублей".

Чтобы сделать комиссии за переводы между счетами в разных банках дешевыми или даже нулевыми, Банк России как оператор СБП установил низкие тарифы для банков: по 50 копеек для банка-получателя и банка-отправителя за переводы до 1 тысячи рублей, по два рубля за суммы от 1 тысячи до 3 тысяч и по три рубля за переводы от 6 тысяч до 600 тысяч (порог операций в рамках системы). На период до конца 2019 года тарифы и вовсе обнулены с целью как можно скорее привлечь банки к участию.

Размер клиентских комиссий в рамках СБП ни один ее банк-участник (на старте их 11, см. ниже) пока не раскрывает. Так, в пресс-службе ВТБ сообщили, что они будут ниже существующих при переводе с карты на карту разных банков, в ряде других банков ответили примерно так же. Тинькофф Банк планирует "сохранить размер тарифов в рамках card2card-переводов (в рамках существующих)", но не исключает изменений.

Как пользоваться

Система будет работать через интернет-банки и мобильные приложения банков-участников, сообщили "РГ" в Банке России.

"В отличие от карточных переводов, ввод номера самой банковской карты не потребуется, что минимизирует вероятность ошибки при наборе как у отправителя, так и у получателя", - говорит заместитель председателя правления Совкомбанка Алексей Панферов.

Такой подход сводит процесс перевода к нескольким нажатиям клавиш. "Гораздо проще выбрать телефонный номер клиента другого банка из адресной книги смарт­фона, чем указывать его номер карты", - указывает руководитель отдела по развитию дебетовых карт, услуг и программ лояльности Райффайзенбанка Ксения Андреева.

При использовании СБП интерфейс мобильного приложения и интернет-банка для клиентов практически не изменится, кроме того, что появятся дополнительные пункты в меню, с помощью которых клиент сможет переводить деньги, рассказывает Ильназ Ситдиков. По его словам, пользователям не придется заботиться о том, в каком банке обслуживается получатель денег, потому что "будет привязка к личной учетной записи, а не к конкретному банку".

Клиенты будут управлять опцией подключения к возможностям системы быстрых платежей самостоятельно, сообщили в Тинькофф Банке.

Для перевода в новой системе достаточно знать номер телефона получателя. Так быстрее и меньше ошибок

При наличии счетов в разных банках надо будет определиться с тем, на какой счет они будут приходить. "После подтверждения документов по использованию данной системы переводов и правил предоставления услуги пользователь сможет выбрать банк, который в дальнейшем будет использован в системе по умолчанию", - объясняет Алексей Панферов.

Сколько будет идти платеж

Уже само название обязывает систему быстрых платежей к тому, чтобы перевод и его подтверждение проходили мгновенно.

Большинство P2P-переводов и сейчас проходят быстро, но встречаются случаи, когда платеж может зачисляться до 5 рабочих дней, если у отправителя и получателя разные банки, говорит Ильназ Ситдиков.

Благодаря СБП сократится время проведения перевода между своими счетами в разных банках, появится возможность мгновенно погашать задолженности по кредитам, отмечает директор по развитию сегментов розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков.

Кому будет доступна новая система

Как ранее сообщалось, на старте системы в ней будут участвовать Ак Барс Банк, Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк, Киви Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, СКБ-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк (Газпромбанк, Киви Банк, Промсвязьбанк и СКБ-Банк на запросы "РГ" не ответили). Они входят в ассоциацию "ФинТех", которая под эгидой Банка России и разработала СБП.

Позже к ней присоединятся другие банки, однако вопрос обязательности участия, как в случае с другой национальной платформой - единой биометрической системой, до конца не решен. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на слушаниях в Госдуме сказала, что присоединение банков должно стать обязательным, в первую очередь для системно значимых организаций. Помимо названных ВТБ, Газпромбанка, Альфа-Банка, Росбанка, Промсвязьбанка и Райффайзенбанка, к системно значимым относятся Сбербанк, Московский кредитный банк, "Открытие", Россельхозбанк, а также ЮниКредит Банк.

Чтобы СБП стала полноценной альтернативой карточным переводам, требуется участие в ней по крайней мере Сбербанка. Его пресс-служба отказалась от комментариев на запрос "РГ" о планах на этот счет.

Глава Банка России также сообщила, что на первом этапе, до конца февраля, СБП будет работать "для ограниченного круга клиентов с учетом того, что банкам необходимо адаптировать свои операционные системы", имея в виду, что банки за месяц постепенно раскроют доступ к СБП для своих клиентов.

Возможно, сначала услуга будет открыта только для пользователей мобильных приложений. Именно так, например, произойдет в Росбанке, рассказала "РГ" замдиректора департамента розничных продуктов и маркетинга этого банка Лидия Каширина.

Долой банковское рабство

На руках у граждан свыше 268 млн платежных карт (почти по две на каждого жителя, включая младенцев), количество и объем переводов с карты на карту кратно растут ежегодно. За 9 месяцев 2018 года физлица совершили свыше 3,1 млрд таких переводов на 19,2 трлн рублей - больше, чем за весь 2017 год. Даже в магазинах граждане с 2017 года тратят по картам уже меньше, чем переводят друг другу или между своими картами.

Однако сейчас карточные переводы в основном замкнуты внутри одного банка, межбанковские комиссии позволяют удерживать клиентские деньги в экосистемах крупнейших банков, и преодоление этой замкнутости может начаться именно с СБП.

Что потом

Как заявлял Банк России, позже в рамках СБП будут доступны переводы от физлиц в адрес организаций и госорганов, а затем и платежи от юрлица юрлицу. Кроме того, в рамках СБП могут появиться и другие варианты способов оплаты, например, через мессенджеры, социальные сети, QR-коды.

"У юридических лиц также появится альтернативный и конкурентоспособный способ приема платежей, который позволит сократить кассовый разрыв и снизить издержки на проведение безналичных платежей по сравнению с классическим эквайрингом, - отмечает Алексей Ермаков. - Благодаря СБП банки сократят затраты на работу с наличностью, что приведет к существенному снижению расходов клиента".