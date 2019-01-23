Биатлонист Цветков пропустит этап Кубка мира в Антхольце

Биатлонист Максим Цветков не сможет помочь сборной России на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщил главный тренер команды Анатолий Хованцев, подчеркнув, что спортсмен испытывает проблемы со здоровьем.

"Максим не совсем хорошо себя чувствует, поэтому мы решили дать ему возможность отдохнуть", - приводит слова Хованцева "Р-Спорт".

Ранее Хованцев анонсировал, что Цветков выступит на этапе, если будет хорошо себя чувствовать. Сегодня Максим тренировался в облегченном режиме.

Этап в Антхольце пройдет с 24 по 27 января. На данный момент состав мужской сборной выглядит следующим образом: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Эдуард Латыпов.

Кроме того, известен состав женской команды. В него вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Маргарита Васильева, Анастасия Морозова, Лариса Куклина и запасная Евгения Павлова.