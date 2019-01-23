Boeing успешно провел испытания летающего "электрокара"

В штате Вирджиния (США) успешно прошло испытание прототипа беспилотного пассажирского летательного аппарата (БПЛА), объявила компания Boeing.

Электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) успешно взлетел, завис в воздухе и совершил посадку. Контролировали аппарат с земли.

Но на этом его тестирование не закончились. Теперь ему предстоит совершить вертикальный полет (используя винты) и проверить аэродинамическую силу крыла. Кроме этого, разработчики намерены провести переход с вертикального на традиционный для самолета полет с помощью аэродинамической силы крыла. Именно переход с одного режима полета на другой - самая сложная инженерная задача при разработке любого высокоскоростного летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой, отмечается в сообщении Boeing.