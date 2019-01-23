Болгария лишила гражданства сооснователя Yota Сергея Адоньева

После недавнего обещания властей Болгарии ограничить предоставление "золотых" виз и паспортов "богатым иностранцам" стало известно о том, что еще в мае 2018 года София приняла решение отозвать гражданство республики у предпринимателя из России Сергея Адоньева - сооснователя мобильного оператора Yota.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя министерства юстиции Болгарии. В ведомстве объяснили, что такая мера в отношении "российского телекоммуникационного магната", обладавшего болгарским гражданством, была предпринята из-за того, что еще "двадцать лет назад он был осужден в США за мошенничество".

Сам 57-летний Адоньев, чье состояние оценивается российским Forbes в 700 миллионов долларов, ситуацию не комментирует.

По оценкам независимых экспертов, за последние 10 лет Болгария предоставила в обмен на инвестиции в местную недвижимость или экономику гражданство 225 иностранцам, из них 125 - россияне.