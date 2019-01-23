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23.01.2019 12:55
Рубрика: Общество

Церковь предупредила об опасности заказа треб через интернет

Текст: Елена Яковлева
Если вы заказываете церковные требы через интернет, надо быть внимательным - деньги могут попасть к мошенникам, предупредил верующих глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Владимир Легойда. В прошлом году церковь обнаружила 20 сайтов, которые так обманывали "заказчиков" молитв, присылавших за это деньги. Но на самом деле их еще больше.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

"Деятельность сайтов такого рода может быть и частично мошеннической, поскольку неизвестно, в каком объеме они передают собранные в пользу храмов и монастырей пожертвования, сказал Владимир Легойда в интервью ТАСС. - В большинстве случаев они не имеют никаких письменных соглашений с храмами и монастырями. При невозможности заказать требу лично, лучше воспользоваться официальной страницей храма или монастыря".

Онлайн-общение, признанное очень удобным, в данном случае все-таки отрывает человека от реальной религиозной жизни.

Фото: @INTERPOL_HQ/ twitter.com
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"В определенных случаях можно воспользоваться онлайн-заказом треб или записок за здравие и упокой, - говорит Владимир Легойда. - Но эти сервисы не заменяют церковной жизни, молитвы в храме, участия в таинствах".

Если человек заказывает требу, придавая этому не больше значения, чем заказу пиццы, то, по его словам, "это пародия на духовную жизнь". Ясно, что привыкнув к онлайн-запискам, кто-то захочет исповеди онлайн.

Но "исповедь онлайн и технологическое движение к какому-то подобию виртуальной церкви уводят человека от реальной духовной жизни", - уверен он.

Легойда призвал верующих также не уповать на то, что поданная через интернет записка на Афон ли Валаам важнее, чем реальная молитва в храме в Бирюлево. "Не стоит забывать, что нет никакой разницы - поминают тебя за литургией на Афоне, Валааме или в Бирюлево. Одно дело - подача записок в местах паломничества, это может быть маленьким подвигом, трудами по путешествию в святое место. А когда ты зашел на сайт, кликнул и думаешь, что в известных монастырях литургия "сильнее", то это заблуждение", -  подчеркнул он.

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