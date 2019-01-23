Данкверт не исключил получения белковой пищи из кузнечиков

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт не исключил, что через 30 лет люди могут получать белковую пищу из насекомых. Вместе с тем в рационе жителей планеты будет присутствовать и говядина, не исключено, что российская, рассказал он в интервью "Российской газете".

"Думаю, мы не можем это точно прогнозировать, - сказал Сергей Данкверт, отвечая на вопрос о еде из насекомых и тюбиков. - Чтобы вы ответили, если бы, скажем, в 1975 году вас спросили, будут ли независимыми союзные республики. Не поверили бы. Но жизнь меняется быстро.

Могу сказать одно: расслоение людей по потреблению еды, исходя из нынешних экономических тенденций, будет только усиливаться. Либо через тридцать лет нам надо прийти к коммунизму. Но, поскольку этого пока не предвидится, кто-то, возможно, будет есть то, что сделано из кузнечиков, а кто-то - из российской говядины".

Если Россия будет двигаться в правильном направлении, а именно откажется от применения ГМО, избыточного количества антибиотиков и пестицидов, то будет впереди, продолжил он.

"Не надо брать пример с запада. Нам надо смотреть вперед, понимая, что у нас есть еще, как минимум, 40 миллионов гектаров пашни, которые могут давать дополнительно минимум 150 миллионов тонн зерна.

Сейчас мы крупнейший в мире экспортер пшеницы и диктуем правила на мировом рынке. Но, чтобы это лидерство за собой сохранить, надо выращивать органически полезную продукцию. Это принесет в итоге еще и дополнительную прибыль", - отметил Сергей Данкверт.

Полный текст интервью руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта читайте в ближайшем номере "Российской газеты".