Депутаты решили запретить дистанционную продажу лекарств

Законопроект о дистанционной торговле лекарствами может быть принят уже в нынешнюю весеннюю сессию Государственной думы.

Такое мнение, как сообщается на сайте нижней палаты парламента, высказал глава думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

По его словам, сегодня практически любая компания при наличии лицензии на фармацевтическую деятельность может продавать лекарства онлайн. Но процесс этот до сих пор ничем не регламентирован. "То есть человек может заказать лекарство онлайн, при этом кто даст гарантию, что потребителю будет предоставлен необходимый именно ему препарат и в той дозировке, в которой он необходим? Кто гарантирует качество таких медпрепаратов, как и где они хранились, какие условия доставки лекарств соблюдались?", - отмечает парламентарий. И поясняет, что в законопроекте идет речь о запрете дистанционной торговли рецептурными лекарствами.

"Рассчитываю, что законопроект будет рассмотрен и принят в весеннюю сессию, так как он является значимым для безопасности наших граждан", - подчеркнул Сергей Жигарев.