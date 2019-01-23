Для борьбы со смогом в Южной Корее применят искусственный дождь

Власти Южной Кореи, обеспокоенные смогом, который в последние годы превратился в серьезную проблему для страны, а также под давлением местной общественности тестируют самые различные способы для очистки атмосферы и снижения содержания вредных примесей в воздухе. Через два дня будет опробована технология "искусственного дождя" в надежде, что выпавшие в нужное время осадки помогут снизить содержание смога. В течение года будет проведено не менее 15 серий подобных тестов. Независимые эксперты предупреждают, что эффективность этой меры может оказаться невысокой.

Как заявили в правительстве Южной Кореи, первый эксперимент с "искусственным дождем" в целях борьбы со смогом пройдет уже в пятницу 25 января в западных и южных районах провинции Кенги над акваторией Желтого моря. Точное место будет определено непосредственно в пятницу с учетом температуры воздуха, силы ветра и влажности на тот момент. В воздухе с самолетов будут выброшены 24 контейнера с йодидом серебра. Частички этого вещества должны конденсировать водяной пар, образовывая тучи и в итоге дождь.

Некоторые специалисты надеются, что дождь позволит "сбивать" частички смога и приведет к снижению содержания вредных примесей в атмосфере. Состояние атмосферы будет оцениваться при помощи точной аппаратуры, которая будет размещена на самолетах, кораблях и спецавтомобилях на земле. После обобщения данных эксперты надеются получить информацию, которая позволить сказать, помогает ли дождь, выпадающий в "нужное время", устранению смога или нет.

Корейские государственные эксперты отмечают, что они пока не уверены в том, что смогут бороться с нашествием смога при помощи искусственного дождя. Для получения необходимой информации и всестороннего анализа в течение года будет проведено в общей сложности 15 акций по "вызову дождя". Только после этого будут сделаны окончательные выводы по поводу эффективности использования этого метода для борьбы со смогом. Данные по результатам первой акции будут обнародованы уже на следующий день - в субботу 26 января.

Эта программа проводится совместно двумя государственными ведомствами - Государственным управлением метеорологии Кореи и министерством охраны окружающей среды. Непосредственными исполнителями являются Научный институт метеорологии при Управлении метеорологии и Научный институт окружающей среды при министерстве охраны окружающей среды Кореи.

Отметим, что эта технология провоцирования выпадения осадков хорошо известна россиянам. Ее иногда используют, например, для обеспечения хорошей погоды при важных мероприятиях на открытом воздухе. Правда тогда обычно провоцируют выпадение осадков заранее и в стороне, чтобы дождь точно не испортил какое-то мероприятие.

Независимые корейский эксперты в целом скептически оценивают шансы, но соглашаются, что "стоит попробовать", раз по-настоящему данная методика не изучалась. Как сказал один из корейских специалистов, он оценивает шансы на то, что "искусственный дождь" поможет борьбе со смогом, на уровне сорок процентов. Другая проблема в том, что имеющиеся у Южной Кореи технологии "искусственного дождя" не являются самыми передовыми. "По разным оценкам, наши технологии составляют 73 процента тех стран, которые в этой сфере считаются лидерами. Потому может случиться, что и с дождем возникнут проблемы", - пояснил специалист.

Напомним, что в последние несколько лет проблема загрязнения воздуха стала очень серьезной для Южной Кореи. Страна периодически оказывается накрытой своего рода "покрывалом" ядовитого смога, где содержание вредных микрочастиц РМ 2,5 превышает норму порой в десятки раз. Если раньше корейцы не носили маски, то теперь для многих людей это стало своего рода привычной частью гардероба. Обычными стали советы синоптиков "не выходить на улицу" в дни загрязнения. Врачи же предупреждают, что все это в итоге сказывается на продолжительности жизни. Смог ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания, а также рака легких. Власти Кореи винят в основном Китай, считая, что загрязнение приходит в первую очередь из соседней Поднебесной. Китайцы же говорят, что корейцы пытаются переложить вину на других, не желая решать собственные проблемы. Зарубежные эксперты в основном полагают, что сочетаются два фактора - как китайское загрязнение, так и выбросы с корейских ТЭЦ и прочие корейские источники смога.