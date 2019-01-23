До минус 28 градусов похолодает к концу недели в центре России

Аномальные холода в центре европейской территории будут только усиливаться. Как сообщает Гидрометцентр, такая ситуация определяется антициклоном.

Кроме того, в ночь на 25 января в районе Новгородской области образуется еще один атмосферный вихрь высокого давления, который пройдет через столичный регион. При этом днем будет солнечно, а ночью очень морозно. В четверг, 24 января, днем в Москве минус 11-13, по области - до минус 15 градусов. В ночь на пятницу минус 17-22, в области местами до минус 28 градусов.

Ночь на субботу будет такой же морозной, но уже в субботу днем к центральной части страны с юго-запада подойдет теплый атмосферный фронт южного циклона. Столичный регион накроют плотные кучевые облака и ожидается снегопад. Начнется потепление.

По предварительным расчетам синоптиков, во вторник, 29 января, в столице будет плюсовая температура.