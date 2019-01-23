Двое израильтян арестованы в Японии за контрабанду 4 тонн золота

Граждане Израиля пытались ввезти в Японию около 4 тонн золота на сумму почти 183 миллиона долларов.

Контрабанду задержали в токийском аэропорту Нарита. Драгметалл находился в ящиках с автомобильными запчастями. Груз прибыл из Гонконга. По данным следствия, арестованные занимались незаконным бизнесом с 2017 года. Золото по отлаженной схеме они ввезли минимум 50 раз.

Драгоценный металл покупают в Гонконге или Южной Корее, где цены на него ниже. А затем злоумышленники пытаются заработать на перепродаже.