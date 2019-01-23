Джокович легко вышел в полуфинал турнира в Мельбурне

Первая ракетка мира Новак Джокович сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису.

Соперник серба по 1/4 финала Кэй Нисикори снялся с матча из-за травмы при счете 1:6, 1:4. За участие в решающей встрече мужского одиночного турнира Джокович поспорит с французом Люком Пуи, победившим Милоша Раонича.

- Конечно, я не так хочу выигрывать матчи. Мне нравятся битвы в спорте, а сегодня мы провели на корте меньше часа, - отметил Новак.

В другом полуфинале вторая ракетка мира Рафаэль Надаль встретится со Стефаносом Циципасом. Грек выбил Роджера Федерера.

Что касается женского одиночного турнира, то оба полуфинала состоятся сегодня. В первом из них сойдутся Петра Квитова (Чехия) и Даниэль Коллинз (США), а во втором Каролина Плишкова (Чехия) сыграет с Наоми Осакой из Японии.