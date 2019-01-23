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23.01.2019 23:50
Рубрика: Спорт

Без лишней суеты

Джокович легко вышел в полуфинал турнира в Мельбурне
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 14(7772)
Первая ракетка мира Новак Джокович сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису.

Соперник серба по 1/4 финала Кэй Нисикори снялся с матча из-за травмы при счете 1:6, 1:4. За участие в решающей встрече мужского одиночного турнира Джокович поспорит с французом Люком Пуи, победившим Милоша Раонича.

Фото: AP Photo/Kin Cheung
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- Конечно, я не так хочу выигрывать матчи. Мне нравятся битвы в спорте, а сегодня мы провели на корте меньше часа, - отметил Новак.

В другом полуфинале вторая ракетка мира Рафаэль Надаль встретится со Стефаносом Циципасом. Грек выбил Роджера Федерера.

Что касается женского одиночного турнира, то оба полуфинала состоятся сегодня. В первом из них сойдутся Петра Квитова (Чехия) и Даниэль Коллинз (США), а во втором Каролина Плишкова (Чехия) сыграет с Наоми Осакой из Японии.

Спорт Теннис Australian Open - 2019
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