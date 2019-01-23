Джокович вышел в полуфинал Australian Open на отказе соперника

Новости

СК возбудил дело по факту смерти заключенного в колонии Копейска 15:47
Поисковой самолет обнаружил обломки в районе пропажи футболиста Салы 15:47
Ученые Крыма оценили ущерб экологии от сгоревших танкеров 15:38
Минфин разместил ОФЗ на 10 млрд рублей 15:37
Том Харди сыграет в сериале по Диккенсу от автора "Острых козырьков" 15:35
В небе над Москвой появилось гало 15:30
Под Воронежем мать убила маленькую дочь 15:29
Мексика обновила антирекорд по количеству убийств 15:28
В Приморье прокуратура проверит "урок авторитетов" в школе 15:28
МИД: Россия осуждает теракт в Манбидже 15:27
Под Тверью "скорая" час ехала к попавшему в ДТП мальчику 15:22
Джонни Депп доказал, что не избивал Эмбер Херд телефоном 15:20
Выплаты по рождению ребенка разрешат оформлять по месту пребывания 15:20
В Москве автобус насмерть сбил мужчину у метро 15:13
Вышел новый трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу" 15:10
Под поверхностью Земли нашли "бомбу замедленного действия" 15:09
СК проверит сообщение о голодных обмороках в кузбасских школах 15:08
В Греции задержали партию возбуждающих таблеток для террористов 15:07
В Новгороде умершего человека оштрафовали за пьяное вождение 15:05
На Алтае простились с погибшими при столкновении Су-34 летчиками 15:03
Студентка-сирота доказала, что ей положена помощь от государства 15:02
Украина продала Саудовской Аравии технологии СВЧ-оружия 15:00
Открытие крымского ученого поможет сохранить экологию Европы 14:59
Мужчина убил женщину из-за ссоры на парковке в Подмосковье 14:51
Петербуржцы увидели Исаакиевский собор после реставрации 14:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
23.01.2019 14:20
Рубрика: Спорт

Джокович вышел в полуфинал Australian Open на отказе соперника

Текст: Данила Жиляев
Фото: AP Photo/Frank Franklin II Фото: AP Photo/Frank Franklin II
Фото: AP Photo/Frank Franklin II

Определились все полуфиналисты Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. Последним из участников в четверку лучших вошел серб Новак Джокович.

Фото: AP Photo/Andy Wong
Объявлен состав сборной РФ на матч Кубка Дэвиса со Швейцарией

Для этого, впрочем, ему не пришлось прилагать серьезных усилий. В четвертьфинале он встречался с японцем Кее Нисикори - выиграв первый сет 6:1, Джокович уверенно лидировал и во втором. Однако, уступая 1:4, Нисикори отказался от продолжения борьбы, чем изрядно расстроил соперника.

Фото: AP Photo/Kin Cheung
Павлюченкова завершила выступление на Australian Open

"Конечно, я не хотел так выходить в полуфинал. Я люблю сражения на корте, а тем более, с Кеем. Мы много раз встречались, в том числе и в Мельбурне, - сказал Джокович. - Надеюсь, у него нет серьезной травмы. Мне жаль, что так сложилось, спасибо зрителям за то, что пришли, хотя и не увидели полноценного матча".

Соперник Новака в полуфинале определился чуть ранее - им стал француз Люка Пуи, выбивший из борьбы канадца Милоша Раонича 7:6 (7:4), 6:3, 6:7 (2:7), 6:4. Джокович отметил, что настраивается на серьезную борьбу.

"Я жду настоящей битвы в матче с Пуи. Это для него первый полуфинал, но несколько лет назад он побеждал Надаля на US Open. Он не раз выигрывал у топ-теннисистов, он их не боится. Жду нашей игры с нетерпением", - подчеркнул серб.

Фото: EPA
Мария Шарапова верит, что однажды снова сможет выиграть "Большой шлем"

Накануне, напомним, стала известная первая пара полуфиналистов. Испанец Рафаэль Надаль встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Также стали известны все участницы полуфиналов женском одиночном разряде Australian Open. Сегодня японка Наоми Осака взяла верх над украинкой Элиной Свитолиной 6:4, 6:1 - в полуфинале Осака встретится с чешкой Каролиной Плишковой, которая оставила за бортом турнира Серену Уильямс, победив 6:4, 4:6, 7:5. Другую полуфинальную пару составили еще одна представительница Чехии Петра Квитова и американка Даниэль Коллинз.

Спорт Теннис Игроки Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Загоревшиеся в Черном море танкеры находились под санкциями США
Названы крупнейшие регионы-должники за газ
Жителю Югры предьявили обвинение в угоне самолета
Путин и Эрдоган закончат переговоры к ночи
Постпред Сирии в ООН: Мы нанесем удар по аэропорту Тель-Авива