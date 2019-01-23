Джокович вышел в полуфинал Australian Open на отказе соперника

Определились все полуфиналисты Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. Последним из участников в четверку лучших вошел серб Новак Джокович.

Для этого, впрочем, ему не пришлось прилагать серьезных усилий. В четвертьфинале он встречался с японцем Кее Нисикори - выиграв первый сет 6:1, Джокович уверенно лидировал и во втором. Однако, уступая 1:4, Нисикори отказался от продолжения борьбы, чем изрядно расстроил соперника.

"Конечно, я не хотел так выходить в полуфинал. Я люблю сражения на корте, а тем более, с Кеем. Мы много раз встречались, в том числе и в Мельбурне, - сказал Джокович. - Надеюсь, у него нет серьезной травмы. Мне жаль, что так сложилось, спасибо зрителям за то, что пришли, хотя и не увидели полноценного матча".

Соперник Новака в полуфинале определился чуть ранее - им стал француз Люка Пуи, выбивший из борьбы канадца Милоша Раонича 7:6 (7:4), 6:3, 6:7 (2:7), 6:4. Джокович отметил, что настраивается на серьезную борьбу.

"Я жду настоящей битвы в матче с Пуи. Это для него первый полуфинал, но несколько лет назад он побеждал Надаля на US Open. Он не раз выигрывал у топ-теннисистов, он их не боится. Жду нашей игры с нетерпением", - подчеркнул серб.

Накануне, напомним, стала известная первая пара полуфиналистов. Испанец Рафаэль Надаль встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Также стали известны все участницы полуфиналов женском одиночном разряде Australian Open. Сегодня японка Наоми Осака взяла верх над украинкой Элиной Свитолиной 6:4, 6:1 - в полуфинале Осака встретится с чешкой Каролиной Плишковой, которая оставила за бортом турнира Серену Уильямс, победив 6:4, 4:6, 7:5. Другую полуфинальную пару составили еще одна представительница Чехии Петра Квитова и американка Даниэль Коллинз.