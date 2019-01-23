Джонни Депп доказал, что не избивал Эмбер Херд телефоном

Американский актер и музыкант Джонни Депп, в последнее время испытывающий серьезные проблемы практически по всем фронтам - от личного до финансового - предоставил доказательства того, что его бывшая супруга, актриса Эмбер Херд, лжесвительствует.

По крайней мере, в отношении утверждения, что Депп избил девушку ее же смартфоном по лицу до синяков - чему зарукой были тут же предусмотрительно сделанные ею фото побоев.

Как пишет TMZ, адвокат артиста Адам Уолдман рассказал непосредственно ресурсу, что в распоряжении стороны Джонни оказались "недавно полученные десятки видеофайлов с камер видеонаблюдения", которые, "в сочетании с многочисленными показаниями свидетелей, взятыми под присягой, не оставляют никаких сомнений в том, что Эмбер Херд подделала доказательства нападения на нее мистера Деппа".

Ведь свидетели показали, что видели в день предполагаемого инцидента Херд - и никаких синяков на ее лице не было. Утверждается, что следы побоев появились лишь спустя шесть дней.

О том же говорят и видеозаписи, сделанные через четыре дня после якобы избиения актрисы мужем - и на них с лицом Херд порядок.

Кроме того, в документах есть показания двоих полицейских, которые приезжали на вызов в дом актера в Лос-Анджелесе 21 мая 2016 года. По их словам, Эмбер заявила тогда, что между ней и Деппом "ничего не произошло". Как утверждают правоохранители, при этом лицо Херд было в норме.

Соответственно, все сказанное бывшей супругой про насилие со стороны "капитана" - наглая ложь и клевета.

Ранее сообщалось, что в новой части "Пиратов Карибского моря" Деппа заменили женщиной.