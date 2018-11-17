Джонни Деппа в "Пиратах Карибского моря" заменит женщина

Уже давно не секрет, что Walt Disney при "перезапуске" своей приключенческой франшизы "Пираты Карибского моря" не видит в проекте дальнейшего участия Джонни Деппа - от капитана Джека Воробья решено отказаться.

Но это еще не всё. В новых фильмах франшизы, согласно публикации Hybrid, на первый план может выйти женщина. О чем ресурс сообщает, кивая на некие источники на студии.

Указывается, что ребутом заняты создатели "Дэдпула" и "Zомбилэнда" Ретт Риз и Пол Верник, а сюжет его завертят, предположительно, вокруг пиратки Редд, которая фигурирует в оригинальном аттракционе из диснеевских парков (если кто позабыл: "Пираты" - изначально экранизация аттракциона из парка развлечений компании).

Официальных комментариев прозвучавшему Disney не дает.

Продюсер шестой ленты - Джерри Брукхаймер. Твердо озвученного режиссера пока нет. Как и даты премьеры. Предположительно - 2020-2021-й.

Также не ясно, вернется ли кто-то из других героев первых картин, например, Блум и Найтли.

"Пираты Карибского моря" - одна из самых успешных кинофраншиз: пять фильмов серии собрали 4,5-миллиардную кассу. Последняя на сегодня картина линейки - "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" - вышла в прошлом году, заработав без малого восемьсот миллионов долларов.