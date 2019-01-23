Эксперт: Люди будущего будут "зависать" в виртуальной реальности

Ученые и футурологи все активнее ведут разговоры об увеличении человеческой жизни - называются цифры в 120 и 150 лет. Благодаря достижениям современной медицины средний возраст людей в экономически развитых странах - 75-85 лет. И этот показатель, по прогнозам, будет только расти. О том, какие новые возможности откроются для долгожителей в будущем, "РГ" рассказал руководитель направления "Виртуальная и дополненная реальность, технологии геймификации" IT-кластера Фонда "Сколково" Алексей Каленчук.

"По статистике, более 60 процентов жителей России и более 80 - в некоторых странах Европы - сегодня регулярно играют в игры: на телефонах, планшетах, в соцсетях, на приставках и персональных компьютерах. Хотя бы раз в неделю, но погружаются в цифровой мир развлечений: у кого-то растут овощи на виртуальной ферме, а кто-то сражается на стороне эльфов в многопользовательской онлайн-игре. Что все эти люди будут делать, дожив до 120 лет? Как сегодня наши бабушки и дедушки "зависают" перед телевизором, так и люди будущего будут "зависать" - но уже виртуальной реальности.

"Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино..." - это не просто фраза из песни. Это реальное будущее, которое ждет нас в старости. Побывать на далеких планетах или посетить Мачу-Пикчу, почувствовать себя героем любимого остросюжетного сериала или ток-шоу. Все это будет доступно благодаря эффекту полного погружения, которое обеспечивает виртуальная реальность (VR).

Что это такое? VR-технология позволяет нам обмануть органы чувств человека, заставить его верить в то, что он находится в другой реальности. Именно той, которую нарисует компьютер. Потому что зрение для нас - основной канал получения информации. Если глаза транслируют нам выдуманный мир, мы склонны верить именно им, даже несмотря на то, что все остальные чувства говорят нам об обратном.

Также сейчас идут эксперименты по имитации не только визуальной картинки, но и соответствующих ей запахов. Надеваешь шлем - и отправляешься, например, на побережье любимого моря: не только видишь его во всех деталях, но и чувствуешь легкий соленый бриз. Или поднимаешься в Альпы - там свежий горный воздух и запах цветущего луга... Такая возможность будет особенно важна для людей, которые из-за возраста, состояния здоровья или же по другим причинам путешествовать не смогут.

Есть и еще один плюс технологии - она становится с каждым годом все совершеннее и при этом дешевле. Уже сегодня полноценный VR-шлем стоит около 200 долларов. А время нахождения в виртуальной реальности, комфортное для человека, составляет около 60 минут и будет увеличиваться. Для сравнения - полтора года назад речь шла всего лишь о 15 минутах.

Думаю, через несколько лет VR-шлемы и вовсе превратятся в достаточно удобные специальные очки. Они позволят человеку не только путешествовать по реальным и нереальным местам, но и сыграть множество ролей, пережить самые яркие моменты глазами главного героя. В онлайн-играх, в кино, где есть несколько вариантов развития сюжета, и ты выбираешь, куда "свернуть"... 100-процентное погружение обеспечено. То есть, фактически, в виртуальной реальности человек сможет прожить совершенно новую, удивительную жизнь. И даже не одну. Хоть в 100 лет, хоть в 120.

Но развлечения - это далеко не все, что позволяет VR-технология. В виртуальной реальности уже сегодня можно получить новую профессию. Например, крупнейшая американская компания Walmart в декабре прошлого года закупила 17 тысяч шлемов виртуальной реальности, чтобы обучать сотрудников своих магазинов работе с новым оборудованием. Активно разрабатываются образовательные VR-программы для вузов и школ. Например, виртуальные химические лаборатории. Для пожилых людей подобные обучающие курсы, безусловно, тоже появятся - можно будет получить третью, пятую, десятую профессию - чем длиннее жизнь, тем больше возможностей. Причем появятся профессии, для которых главным инструментом станет именно VR-шлем. Учиться и работать в виртуальности можно будет, например, в таких сферах, как создание контента, социальные коммуникации, различные услуги.

Реальные примеры переноса делового мира в виртуальный, опять же, уже есть. Компании Facebook и Oculus проводят VR-конференции для разработчиков и IT-специалистов. Надеваешь шлем, выбираешь себе аватара - виртуального персонажа, который будет тебя представлять - и попадаешь в зал - прямо на первый ряд. В окружении других виртуальных посетителей ты наблюдаешь за тем, как Марк Цукерберг и другие топ-менеджеры рассказывают о новинках VR. Можно пообщаться с "соседями", обсудить новый проект, находясь при этом на разных полушариях.

По такому же принципу уже транслируются концерты, кинопоказы, спортивные матчи. Что особенно интересно - аватар, которого ты создашь, может быть любого возраста и внешности. То есть для пожилых людей это возможность в какой-то мере почувствовать себя молодым.

И еще один важный аспект. Так или иначе долголетие связанно с повышенным вниманием к здоровью, иногда - с определенными проблемами со здоровьем. И здесь виртуальная реальность также может стать хорошим "помощником". VR-тренировки позволяют людям эффективнее восстанавливаться после травм и инсультов. Это уже доказано экспериментально. Также доказано, что виртуальная реальность может эффективно отвлекать пациентов от реальной боли при медицинских процедурах. Ты можешь находиться на поле боя или гулять по Марсу, пока тебе, например, делают серию уколов.

Так что картинка, "нарисованная" Сергеем Лукьяненко в романах про Диптаун (deep - глубина, town- город) - виртуальный город, в который ты погружаешься, в будущем действительно может стать реальностью. Единственный аспект, который сегодня принципиально пока нереализуем, это имитация еды. Передавать в наш мозг какой-либо вкус VR-шлем пока не научился. Но тем не менее VR сегодня - это наиболее перспективная технология взаимодействия человека с компьютером. Следующий шаг - прямой нейроинтерфейс, подключенный к человеческому мозгу. Но когда он будет реализован, не знает пока никто".