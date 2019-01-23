Вторичное жилье ждет очередное подорожание. За 2018 год оно уже прибавило в цене 8 процентов. Новостройки же, напротив, уже к февралю могут достигнуть своего "потолка" и остановиться.

С 2015 года "вторичка" серьезно дешевела, снижение цен продолжалось вплоть до конца 2017 года. В некоторых регионах эксперты называли долю потери стоимости квартир до 30 процентов. Но времена изменились, и квартиры стали отыгрывать прежние цены.

"Они стали расти с января 2018 года, - отмечает главный редактор портала недвижимости Domofond.ru Ирина Филатова. - Самый резкий скачок произошел в ноябре. В результате к декабрю 2018 года средняя цена по стране была почти на 8 процентов выше, чем в декабре 2017 года".

В целом нет предпосылок, чтобы рост цен остановился в ближайшее время, констатирует эксперт. Пока на вторичную недвижимость они не добрались даже до уровня четвертого квартала 2015 года. Кроме того, повышенный спрос в этом сегменте сильно сократил объем доступных предложений, в итоге выбор приходится делать из наиболее дорогих вариантов, что тоже сказывается на средних ценах по рынку.

Сильнее всего дорожают вторичные "трешки", а "двушки" и "однушки" меньше. Все дело в том, что именно многокомнатные квартиры с 2015 года больше других подешевели. Лидерами роста стали цены в Казани - на 10,4 процента, Новосибирске - на 9,5 процента и Санкт-Петербурге - на 9,1 процента.

В первой половине 2019 года вторичка еще прибавит в цене. Наиболее заметна эта тенденция в столице, где уже встает вопрос о дефиците ликвидных вариантов. "По нашим прогнозам, в первом полугодии рост цен на вторичное жилье столицы может составить около 3-5 процентов", - говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум". В 2018 году спрос на московскую "вторичку" увеличился на 15 процентов, показав максимальный прирост за трехлетний период. В итоге вторичный рынок перестал быть "рынком покупателя" и стала "рынком продавца". Эту перемену можно назвать сенсацией прошлого года. Последний раз продавцы диктовали правила на этом рынке до кризиса 2008-го.

Однако эксперт не исключает очередного снижения цен к концу года. Это произойдет в случае роста ипотечных ставок. Так что если вы еще не подобрали подходящий вариант, покупку квартиры на вторичном рынке будет разумно отложить на конец года. Если же говорить о регионах, в которых рост цен не начинался (Челябинской, Калининградской, Ивановской областях, Еврейской АО, Ингушетии и Северной Осетии), то в них сейчас хорошее время для выбора подходящего варианта и совершения сделки. Так как сильной отрицательной динамики нет ни в одном из них. А значит, уже через некоторое время квартиры в этих регионах начнут дорожать.

Новостройки в 2018 году тоже дорожали. Так, из 155 городов и поселков по всей стране в 127 был отмечен рост стоимости квадратного метра, свидетельствуют данные Domofond.ru. В первой десятке по темпам роста - Сочи (на 24 процента), города Подмосковья, Тула и Ульяновск (на 18 процентов). В Москве цены поднялись на 2,8 процента. Цены росли на фоне высокого спроса, страха резкого подорожания ипотеки и вымывания наиболее востребованных доступных предложений. "Застройщики намерены и далее поднимать цены. Однако перспективы рынка новостроек напрямую зависят от того, насколько доступной будет ипотека, - считает Ирина Филатова. - Если ключевая ставка в феврале опять поднимется, ипотечные кредиты подорожают, спрос на недвижимость упадет и дальнейшее повышение стоимости будет невозможно". То есть ситуация на рынке может резко измениться уже в ближайший месяц.

Если необходимо выиграть в цене, то покупать квартиру в новостройке лучше сейчас, советуют эксперты

Другие эксперты уверены: у застройщиков нет выбора, цены придется повысить. "Не стоит забывать о предстоящем переходе на проектное финансирование, росте цен на бензин, уже зафиксированном в начале 2019 года, пересмотре НДС до 20 процентов", - говорит Мария Литинецкая. Рост цен на первичном рынке недвижимости столицы по итогам 2019 года может достичь 5-10 процентов. Причем основное повышение придется на вторую половину года, считает эксперт.

Если покупателю необходимо выиграть в цене, то покупать квартиру в новостройке лучше сейчас. Но эксперты предупреждают, что изменения в строительной сфере пройдут безболезненно не для всех застройщиков. Поэтому стоит выбирать объекты в высокой стадии готовности или искать надежных девелоперов, снизив тем самым риски.

Ипотечные ставки Литинецкая пока не считает критичными. "Базовые ипотечные ставки по программам кредитования крупнейших банков за полгода возросли примерно на один процентный пункт: с 9-9,5 процентов до 10-10,5 процентов, - говорит она. - Для сравнения: в начале 2015 года после повышения ключевой ставки средневзвешенный процент по выданным кредитам составил 14,71 процента. Поэтому рынку еще далеко до критичных значений, которые бы заморозили спрос". Кроме того, минстрой в очередной раз подтвердил свою готовность инициировать субсидирование ипотеки, если спрос на ипотечные кредиты серьезно снизится.