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23.01.2019 16:20
Рубрика: В мире

Еврокомиссия обеспокоилась "продажей" гражданства ЕС

Текст: Андрей Васильев
Обнародован отчет о возможности получения гражданства жителями стран, которые не являются гражданами Евросоюза.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Как отмечается в источниках, например, гражданами Кипра, Болгарии и Мальты можно стать, инвестировав в страну от 1 миллиона евро. В отчете делается вывод, что продажа гражданства помогает иностранным преступным группировкам проникать в ЕС и увеличивает риски отмывания денег, коррупции и уклонения от налогов.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Как удалось выяснить "РГ", в болгарском законодательстве "не существует" никаких других граждан своей страны, кроме болгар. А нацменьшинства - это этнические болгары, постоянно проживающие за границей. При этом в самом выигрышном состоянии находятся наиболее обеспеченные люди. Посредники уверяют их в том, что вложив от 500 тысяч евро (в зависимости от текущего курса лева к евро и области инвестирования) в экономику Болгарии, они могут получит "паспорт ЕС". Но не сразу.

Большинство посредников уверяет, что размер инвестиций и их направленность могут сократить сроки ожидания этого документа до года. Натурализация, то есть, получение паспорта лишь на основании вида на жительство, предполагает отказ от других гражданств. Это же касается пенсионеров, которые могут, спустя определенный срок пребывания в Болгарии, попытаться получить местное гражданство (при наличии постоянного места жительства и сумме на банковском счете в размере не менее местных минимальных 12 пенсий). А наличие недвижимости якобы поможет лишь проще получать визу. Тем временем уполномоченный по вопросам правосудия Евросоюза Вера Журова заявила о том, что люди, получившие гражданство ЕС, "должны иметь подлинную связь с заинтересованным государством-членом".

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