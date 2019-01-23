Футболист "Монако" Александр Головин получил травму

Футболист "Монако" Александр Головин был заменен на 64-й минуте матча 1/16 финала Кубка Франции с "Метцом" (1:3) из-за травмы. Степень ее серьезности станет известна чуть позже, когда игрок пройдет медицинский осмотр.

Уходя с газона, Головин сильно хромал. А покинув пределы поля, приложил к правому бедру пакет со льдом.

Ранее Головин уже вынужден был пропустить несколько встреч своей команды из-за повреждения. Было это в августе, почти сразу после перехода в "Монако" из ЦСКА. Из-за повреждения ноги полузащитник сборной России выбыл на месяц.

Следующий матч "Монако" проведет уже в субботу. В соперниках у монегасков будет "Дижон", который идет на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции и опережает команду Тьерри Анри на два очка. При этом у главного на данный момент конкурента "Монако" в битве на выживание на одну встречу меньше.