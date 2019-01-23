Гедиминас Таранда открыл балетный класс в белорусской глубинке

Давид-Городок - сердце Белорусского Полесья. Каждый год многочисленные гости, в том числе из России, приезжают сюда на колядный карнавал "Коники".

Гедиминас Таранда: Наша сверхзадача - создать в этом белорусском регионе хореографическое училище. Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Хлебом-солью встретили в этом году на фестивале всемирно известного балетмейстера Гедиминаса Таранду и Героя России Александра Дарковича. Именитые гости организовали в местном Доме культуры концерт, а в средней школе № 2 окрыли балетный класс. Почему именно в Давид-Городке, рассказал Александр Даркович:

- Здесь я родился. Когда несколько лет назад побывал на малой родине, то решил сделать что-нибудь полезное для земляков, подключил друзей...

Благодаря усилиям Александра Дарковича у Давид-Городка появился российский побратим - поселение Марушкинское Новомосковского административного округа Москвы. Теперь полешуки посещают российскую столицу, а москвичи приезжают на Полесье. Летом на праздник Ивана Купала Александр Даркович пригласил заслуженного деятеля искусств России Гедиминаса Таранду. Городчуки покорили звезду мирового балета. Тогда-то он и решил: быть здесь балетному классу!

Вместе с Гедиминасом в Давид-Городок приехала целая делегация: фольклорный ансамбль "Заряница" из города Великие Луки, фолк-группа "Партизан FM", коллектив окрутников из Москвы.

Все необходимое для балетной секции приобрели Александр Даркович и Гедиминас Таранда. Теперь здесь занимаются две группы маленьких танцоров со всего города. С ними работает хореограф Анна Чмуневич - преподаватель танцевального кружка в Столинском Доме культуры. По приглашению Таранды она на протяжении месяца стажировалась в Москве. Малыши и взрослые артиста встретили овацией. Детишки взяли его в плотное кольцо. Родители воодушевлены не меньше:

- Кто знает, может, и в нашем Давид-Городке зажгутся звезды масштаба Таранды...