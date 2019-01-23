Депутаты Госдумы ужесточили действующие в нашей стране правила воинского учета. Они приняли в третьем, окончательном чтении соответствующие поправки в Закон "О воинской обязанности и военной службе". Нововведения обязывают граждан призывного возраста регистрироваться в военкоматах не только по месту жительства или фактического пребывания, как это требовалось прежде, но и по месту учебы молодых людей.

Нововведения обязывают граждан призывного возраста регистрироваться в военкоматах не только по месту жительства или пребывания, но и по месту учебы. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Дополнить нормативно-правовую базу таким положением потребовала сама жизнь. В пояснительной записке к законопроекту его авторы пояснили: "Как показывает практика, значительное количество призывников, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, особенно в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, не могут получить по различным причинам регистрацию по месту пребывания или по месту жительства". В результате этих студентов не ставят на воинский учет и не призывают на службу, когда они лишаются отсрочки от армии.

Проще говоря, иногородний кандидат на получение "высшего" диплома, вылетевший из института или университета по неуспеваемости, из-за дисциплинарного проступка или по другой причине, лишающей его законного права не идти в армию, может не опасаться тут же загреметь в казарму.

Военкомат, где парень еще до отъезда на учебу встал на воинский учет, далеко. Дальнейшая судьба отчисленного студента вуз не интересует. А сам он, как правило, в солдаты не стремится. С точки зрения действующего законодательства все шито-крыто, и наказывать новоиспеченного уклониста вроде бы не за что.

Чтобы устранить этот правовой пробел, депутаты так скорректировали Закон "О воинской обязанности и военной службе", что призывникам, не имеющим регистрации по месту жительства или временного пребывания, вменили в обязанность становиться на воинский учет по месту их фактического проживания или учебы. Адрес временного жилья и своего учебного заведения они укажут в заявлении, поданном в местный военкомат. А ответственным за военно-учетную работу по новым правилам придется в течение двух недель сообщать в комиссариаты о тех, кто по какой-то причине не встал на воинский учет. Они же будут вручать таким призывникам повестки.

По новым правилам призывникам придется регистрироваться в военкоматах в том числе по месту их учебы

Когда эти новации будут окончательно утверждены и вступят в силу, за их нарушение уклонистам придется отвечать по закону. Причем кара за неявку призывников в военные комиссариаты может стать жестче. Это предусмотрено законопроектом, который внесли в Госдуму две недели назад.

Суть предложений - увеличить размер административных штрафов, налагаемых судом на злостных уклонистов от армии. Напомним, что согласно статье 328 Уголовного кодекса РФ сейчас за подобное правонарушение предусмотрен штраф до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. Суд также может назначить ему принудительные работы на срок до двух лет, арестовать уклониста на срок до шести месяцев или даже лишить его свободы на период до двух лет.