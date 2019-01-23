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23.01.2019 18:44
Рубрика: Экономика

Намекнули капиталу

Инвесторам в Давосе рассказали о приватизации российских госкомпаний
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(7772)
Правительство России готовит приватизацию ряда госкомпаний с участием иностранных партнеров, заявил на площадке Давосского форума министр экономического развития Максим Орешкин. Он отметил, что Россия расширяет сотрудничество со многими странами, несмотря на санкции.
Есть много стран, с которыми реализуются совместные проекты и растет товарооборот, в том числе и в Европе, несмотря на санкции. Фото: EPA Есть много стран, с которыми реализуются совместные проекты и растет товарооборот, в том числе и в Европе, несмотря на санкции. Фото: EPA
Есть много стран, с которыми реализуются совместные проекты и растет товарооборот, в том числе и в Европе, несмотря на санкции. Фото: EPA

"Есть целый ряд активов, которые станут позитивными для российской экономики, на наш взгляд, если поступят дополнительные инвестиции также и со стороны иностранных партнеров. Мы работаем с ними над этими активами", - сказал министр в ходе панельной сессии "Сохраняя конкурентоспособность России". Подготовка сделок идет в закрытом режиме, при этом уточнил он.

Продажа доли государства в российских компаниях помогает привлекать иностранные инвестиции. За последние несколько лет дважды продавали часть доли правительства в компании "АЛРОСА", привел пример Орешкин. В результате был сформирован хороший пул инвесторов с участием иностранного капитала.

Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
Кто из мировых лидеров не поедет в Давос

Такой маневр России для привлечения зарубежных инвестиций закономерен. Как признал бизнес-омбудсмен Борис Титов, раньше россияне всегда ездили в Давос с атакующей позицией, хотели рассказывать о себе, завоевать экономическое пространство, а сейчас приходится занимать больше оборонительную позицию. Получается, инвесторов лучше искать в ходе целенаправленной работы.

В современной ситуации Россия уже научилась действовать эффективно ради экономической стабильности в стране и защиты своих интересов на мировых рынках. Есть много стран, с которыми реализуются проекты и растет товарооборот, в том числе и в Европе, несмотря на санкции, отметил Максим Орешкин. При этом главная задача - обеспечить долгосрочное развитие российской экономики.

"Мы концентрируемся на решении внутренних вопросов, меняем структуру экономики и структуру инвестиций", - сказал министр. Намечено увеличение вложений в образование, здравоохранение, человеческий капитал. "Пытаемся повысить производительность труда и поддерживать внедрение новых технологий", - добавил Орешкин.

Несмотря на санкции, многие инвесторы из стран Европейского союза работают и продолжают зарабатывать на российском рынке

Ставка на современные технологии, в том числе на цифровизацию экономики, вполне оправданна, считают эксперты. Это приоритет, который представители России будут декларировать на форуме в Давосе, говорит старший научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Юрий Зайцев.

В любом случае потенциальным инвесторам нужно представить благоприятные перспективы на российском рынке. Проблема в том, что пока, по текущим оценкам, в России доля цифровой экономики в ВВП составляет всего от 1,5 до 3 процентов. Для того, чтобы реально воспользоваться преимуществами цифровизации, нужно реализовать запланированные меры по развитию инфраструктуры, совершенствованию законодательства, добавляет Зайцев. Это поможет также привлекать инвестиции. Впрочем и сейчас на площадке Давосского форума российские представители смогут рассказать, что, несмотря на санкции, инвесторы из Европы работают и продолжают зарабатывать на российском рынке, говорит Зайцев.

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"Кстати, сальдо платежного баланса России и Европейского союза по текущему счету сложилось в пользу европейцев", - добавляет эксперт.

Между тем, помимо расчетов на приток иностранного капитала и высокие цены на углеводородное сырье, третьим, возможно, самым мощным драйвером российской экономики остается национальный малый и средний бизнес, говорит профессор НИУ "Высшая школа экономики", ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский. "Потенциал российского малого бизнеса так и не использован. Сейчас в стране этот сектор занимает только 21 процент, тогда как в развитых странах - 50 процентов", - отмечает он. Все упирается в деловой климат и административное давление.

"Нам нужно обеспечить гораздо больший приток желающих заниматься бизнесом", - говорит эксперт. Если люди перестанут бояться идти в бизнес, найдется еще один, внутренний источник инвестиций.

"Будут освобождены огромные средства, которые лежат под матрацем, тогда экономика сможет получить ускорение", - отмечает Портанский. 

Экономика Бизнес Крупные компании Давосский форум
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