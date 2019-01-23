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23.01.2019 19:45
Рубрика: Спорт

Сохранили статус

Исполком ВАДА отметил прогресс России в борьбе с допингом
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(7772)
Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) решил не лишать РУСАДА статуса соответствия.

Глава ВАДА Крейг Риди в беседе с журналистами подчеркнул, что члены исполкома были рады услышать о значительном прогрессе, который был достигнут в решении российского допингового вопроса.

"Сбор всех данных является важнейшим шагом, и его было нелегко достичь. Мы еще не дошли до финишной черты, и нам предстоит сделать гораздо больше, но, несомненно, мы продвинулись гораздо дальше, чем могли бы сделать без сентябрьского решения исполкома. Сейчас мы переходим ко второму этапу этого решения, а именно к проверке достоверности данных, полученных из бывшей московской лаборатории, чтобы в конечном итоге мы могли использовать их для поимки большего количества спортсменов, которые обманывали других", - отметил Риди.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Министр спорта России Павел Колобков остался удовлетворен решением исполкома и оценил совместную работу как очень масштабную и конструктивную. "Я приветствую решение исполкома ВАДА и надеюсь на продолжение партнерского сотрудничества в интересах чистого спорта", - сказал Колобков.

В свою очередь, глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в беседе с агентством ТАСС отметил, что работы еще предстоит сделать немало:

- Сохранение нашего соответствия - это подтверждение той огромной работы, которая была сделана РУСАДА за последние два года. И при тех сложных моментах при реализации первого критичного условия ВАДА было принято именно такое решение. Это случилось и потому, что в настоящее время РУСАДА является частью мирового антидопингового сообщества и важным партнером не только для ВАДА, но и для международных федераций при разрешении кризисных явлений. При этом я бы хотел особо обратить внимание на то, что позади только первый этап и вся основная работа нам еще предстоит.

Российской стороне предстоит выполнить еще один пункт для восстановления РУСАДА - передать до 30 июня 2019 года на проверку все подозрительные пробы из московской лаборатории

Тем временем в мировом спорте случился очередной скандал, связанный с употреблением запрещенных препаратов.

Олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро по тяжелой атлетике Сопита Танасан и Сукания Срисурат из Таиланда сдали положительные допинг-тесты на чемпионате мира 2018 года в Ашхабаде. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Чемпионка Олимпиады в Рио Срисурат также стала победительницей в весовой категории до 55 кг на чемпионате мира 2018 года в Ашхабаде. Танасан на Играх-2016 победила в весовой категории до 48 кг. Также положительные допинг-тесты на турнире сдали еще две представительницы Таиланда - Читчанок Пулсабсакул и Тхуня Сукхароен, завоевавшая в Ашхабаде золото в весе до 45 кг.

В организмах Танасан, Сукхароен и Срисурат был обнаружен экзогенный тестостерон, у Пулсабсакул - экзогенный андростан. Также у спортсменок были найдены следы анаболиков. Все они временно отстранены.

Спорт Спортивная жизнь Допинг Допинговые скандалы
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