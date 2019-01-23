Израильские военные совершили атаку по сектору Газа

Самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли несколько ударов по не менее двум целям в секторе Газа. Атака стала ответом на беспорядки на границе сектора Газа, в ходе которых пострадал один из израильских офицеров.

Изначально об атаке сообщило издание Jerusalem Post, но в данный момент власти страны официально подтвердили данную информацию.

Ранее артиллерия Израиля подвергла обстрелу несколько позиций ХАМАС в приграничном районе сектора Газа. Была атакована наблюдательная вышка, используемая боевиками. Погиб по меньшей мере один житель анклава, двое получили ранения.