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23.01.2019 09:46
Рубрика: Экономика

Кабмин ограничил уровень зарплат в подведомственных учреждениях

Текст: Роман Маркелов

Правительство обязало федеральные госорганы-учредители федеральных госучреждений не превышать расчетный среднемесячный уровень зарплат работников таких учреждений по сравнению с зарплатами работников ведомства-учредителя. Об этом говорится в постановлении кабмина, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Норма позволит не допускать диспропорций в зарплатах госслужащих, говорится в пояснении к постановлению.

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
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Положения распространяются только на федеральные учреждения, наделенные полномочиями органа-учредителя по реализации полностью или частично государственных функций, либо созданы для обеспечения деятельности органа-учредителя (в том числе хозяйственного, документационного, информационного и так далее), говорится в комментарии Минфина к документу.

Таким образом, изменения не распространяются на образовательные, культурные, медицинские и иные учреждения социальной сферы, подчеркивается в комментарии. Следовательно, они не относятся к "указным" работникам (врачам, педагогам, ученым, работникам культуры и так далее).

Постановлением предусматривается установка соотношения расчетных показателей среднемесячного уровня оплаты труда работников федеральных госорганов и среднемесячного уровня зарплаты работников учреждений. При этом расчетный среднемесячный уровень зарплаты работников учреждений будет определяться исходя из объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждений, указывается в комментарии.

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