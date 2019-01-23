Обозреватель "СОЮЗа" передает из Лозанны

Где еще проводить Конгресс Международной Ассоциации спортивной прессы (АИПС), если не в олимпийской столице Лозанне. Сюда и съехались из 98 стран представители этой беспокойной профессии. И, как выяснилось, чрезвычайно опасной.

Футбол - игра миллионов простых людей и кучки гангстеров. Ни один вид спорта не вызывает такого повышенного интереса у мафии. Многие букмекерские конторы в зарубежье превратились в филиалы мафиозных кланов. Деньги делаются на всем. Странным образом сбываются самые неожиданные прогнозы. К примеру, уже на 10-й минуте команда гостей получает право на сомнительный пенальти, и некое подставное лицо, непонятно почему сделавшее огромную ставку именно на такое развитие событий, получает десятки тысяч долларов, фунтов или евро. Или как раз на 87-й минуте игры удаляется с поля футболист, набросившийся с кулаками на судью именно в этот, казалось, совершенно безобидный момент. Зато кто-то, "предугадавший" предъявление обязательной красной карточки и поставивший под чужим именем как раз на это, срывает небывало высокий банк.

И совсем не обязательно, чтобы все эти явно преступные и совсем не футбольные игры велись в матчах, где участвуют "Манчестер Юнайтед", "Спартак" или "Барселона". Мафия предпочитает обделывать свои делишки тихо, вдали от бдительных европейских полицейских или спортивных репортеров, внимательнейше наблюдающих за матчами в мировых футбольных играх. Тут такие номера, скорее всего, не пройдут. Попробуй, подкупи игрока, тренера или высокого спортивного функционера. Оглянуться не успеешь, как договорняк заметят и тебя моментально выведут на чистую воду.

И мафиози предпочитают забираться в далекие дали, где никакое бдительное око "не заметит" их преступную игру. Например, в Африку.

Это было в Гане

Выстрелы из проезжавшей машины были сделаны профессионалом. Они попали в горло спортивного репортера Давида али Хусейни из Ганы, снимавшего фильм о преступлениях местной, или, может, не только, футбольной мафии. Вместе со своим другом, имя которого мы пока не будем называть, они проникли в преступную среду. Съемки, которые я увидел, были сделаны скрытой камерой. Расследование велось тщательно. Полтора года журналисты подбирались к тем, кто заставлял жульничать игроков и тренеров. Сначала встречались с мелкими сошками. Потом, поднимаясь все выше, добрались и до тех, кто уже под дулом пистолета заставлял игроков и хозяев команд выполнять их требования.

Кульминация фильма: двое спортивных репортеров передают что-то завернутое в бумагу одному из, скажем, руководителей Федерации футбола Ганы. Тот ведет себя нагло. От камеры не скроешь, как твердая его рука пересчитывает толстые пачки купюр. 65 тысяч долларов - для небогатой африканской страны - сумма огромна.

Да, самодовольно улыбается спортивный босс. Все в порядке. Далее следует диалог, который вряд ли когда-либо слышали болельщики.

Журналист из Ганы, вскрывший преступления футбольной мафии, был на днях убит выстрелом в упор

Журналисты разыгрывают волнение:

- Мы твердо рассчитываем на вас. Не подведете?

Футбольный функционер ухмыляется:

- Вы пришли по верному адресу. И деньги попали в верные (надо же, какая наглость! - Н.Д) руки. Все будет сделано. Мы получим то, что хотели.

Ворье выведено на чистую воду. Справедливость восторжествовала. С боссом будет вскоре покончено. И какая журналистская удача. Мало кому из коллег удавалось вот так прижать к стенке футбольных грабителей.

И Хусейни вместе с другом начинает монтаж фильма. Они планируют показать его не только на Родине. Тут как раз приходит и приглашение от Международной Ассоциации спортивной прессы. АИПС с удовольствием примет любые работы спортивных расследователей на свой уже второй Всемирный конкурс, финал которого пройдет 21 января в Лозанне.

Но добраться до тихой Швейцарии репортерам не удалось. Остальное вы знаете. Давид али Хусейни убит выстрелом в горло. Его напарник, спасая жизнь, исчезает.

Что случилось дальше

А дальше действие этого трагического детектива перенеслось в Лозанну. Еще в Москве я получил письмо от руководителей АИПС. Они предупреждали: просим не удивляться необычным мерам безопасности, которые будут предприняты на гала-вечере вручения премий. Меня, в числе других вице-президентов Международной Ассоциации спортивной прессы, попросили вручить на сцене одну из премий в девяти номинациях.

Потом, попав в "закулисье", узнал, что второй автор фильма скрывается где-то в Лозанне. Хотел с ним встретиться. Не получилось. А увидел его уже в самом конце церемонии награждения. На сцену вышел человек, которого представили всем нам, сидящим в зале, как господина Анаса. Волосы скрывает шапка. Лицо закрыто полотняной маской, спускающейся до плеч. На ногах - легкие сандалии, видно, бежал впопыхах. И босые, невозможно перепутать, пальцы африканца. Анас был краток. Ни о чем не жалеет. Футбольные мафиози понесут наказания. Убийцу найдут. В словах Анаса было столько веры.

По-моему, не все ее полностью разделяли. К примеру, я. Игра по фальшивым ставкам идет не на жизнь, а, вот уж действительно, на смерть. Фильм Хусейни и Анаса так и не попал в конкурсную программу. Но два его автора удостоились "Специальной награды" второго Всемирного конкурса спортивных журналистов.

Прозвучали слова признания двум смельчакам. Президент АИПС итальянец Джанни Мерло призвал зал, а в нем находился и президент МОК Томас Бах, и другие топовые фигуры этой организации, встать. Еще одно печальное сообщение. Буквально на днях в Кении убит спортивный журналист-расследователь по прозвищу Кобра. Ахмед Дивелла Хасан Суаль, таково его настоящее имя, убит террористами. Расследования Кобры закончились трагически.

Расследовательская спортивная журналистика превратилась в смертельно опасную профессию.