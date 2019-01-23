Какие сюрпризы ждут гостей и участников Минской международной книжной выставки-ярмарки

Если с 6 по 10 февраля вы окажетесь в Минске и захотите проехаться от станции метро "Немига" по проспекту Победителей, не удивляйтесь, услышав, как прямо в салоне автобуса декламируют стихи. Значит, вы попали в "поэтический автобус" - одну из фишек XXVI Минской международной книжной выставки-ярмарки.

В этом году главное отличие авторитетного книжного форума - множество творческих площадок, разбросанных по всему городу. В библиотеках, музеях, кафе, кинотеатрах, театрах... А в автобусах, курсирующих по направлению к выставочному центру "Белэкспо", в котором пройдут основные мероприятия выставки, состоятся поэтические чтения. Декламировать стихи станут и сами поэты, и юные участники конкурса чтецов "Живая классика".

Не зря девиз выставки в этом году - "Больше, чем книги". Впервые к ней приурочен гастрофест. В кафе и ресторанах города, которые станут партнерами форума, появится особое меню: блюда, сошедшие со страниц книг. Причем художественное описание выбранного блюда можно будет прочитать тут же за столом в первоисточнике. По словам заместителя министра информации Беларуси Игоря Бузовского, главным таким источником стала поэма Якуба Коласа "Новая земля", которую не зря называют "энциклопедией сельской жизни". Там очень много "вкусных" отрывков о народной белорусской кухне. Особое "литературное меню" предложат на время проведения выставки кинотеатры и театры Минска: спектакли и киноленты, основанные на литературных произведениях.

Организаторами не забыта важная дата - 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Все посетившие выставочный центр смогут принять участие в интерактивном проекте - создании "мирного танка" из книг. Для этого надо только принести с собой или купить тут же, на выставке, свою "деталь" в обложке. Все тома, собранные таким образом, будут переданы после мероприятия в детские и медицинские учреждения Беларуси.

Еще одно отличие минского книжного форума и приятный бонус для посетителей - вход на все мероприятия бесплатный

Традиционное событие форума - Международный симпозиум литераторов "Мы и время". Он состоится уже в пятый раз. Всего ожидается более 50 участников из 25 стран.

В день открытия выставки запланирована презентация международного проекта Terra Poetica. На этот раз итоговый альманах проекта собрал под обложкой произведения драматургов. Представит сборник известный российский культуролог и государственный деятель Михаил Швыдкой. Еще один международный проект, открывающий новые имена, - конкурс "Першацвет" организованный Министерством информации Республики Беларусь, редакционно-издательским учреждением "Выдавецкi дом "Звязда" и издательством "Мастацкая лiтаратура". Десять лучших молодых поэтов и десять молодых прозаиков, отмеченных жюри, смогут увидеть свои произведения в итоговом сборнике, который тоже будет презентован на главной сцене.

Предстоящая ярмарка ожидается рекордной: и по количеству посетителей - их планируется не менее 60 тысяч, и по количеству экспонентов, а их более 300 из более чем трех десятков стран.

Почетный гость - Соединенные Штаты Америки. Много мероприятий, связанных с совместными проектами и изданиями, запланировано с делегацией Китая, гостями из стран СНГ. Традиционно представительной окажется российская делегация. Все секреты программы пока не раскрываются, но уже известно, что пройдет основательная презентация издательства "Молодая гвардия" и ее знаменитой серии "Жизнь замечательных людей". О новинках расскажут авторы. Среди этих новинок - книга Николая Долгополова "Гении разведки" и книга Максима Макарычева о выдающемся хоккеисте Валерии Харламове. Примет участие в работе экспозиции "Молодой гвардии" белорусский автор "ЖЗЛ" Вячеслав Бондаренко. А книга митрополита Волоколамского Илариона о Патриархе Кирилле будет презентована на необычной площадке - в минском Храме-памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. В этом необычном месте пройдут дискуссии на темы духовности общества. Кстати, на стенде издательства "Молодая гвардия" посетителям будет предложена книжная продукция без наценки, не менее 50 книг серии "ЖЗЛ".

На предстоящем форуме будет возможность увидеть оригинал "Малой подорожной книжицы", изданной Франциском Скориной в 1522 году. Книгу можно будет даже полистать, правда, в электронном виде.

Гости ярмарки смогут поработать за таким же печатным станком, за которым работал просветитель и первопечатник Франциск Скорина. Станок воссоздан по старинным чертежам по инициативе известного коллекционера и историка Владимира Лиходедова.

Представляем книги российских писателей, которые едут в Минск

Николай Долгополов: В поисках разведчика Икс

Фото: Cергей Куксин.

10 февраля в рамках 26-й Минской книжной выставки-ярмарки состоится презентация новой книги заместителя главного редактора "Российской газеты" Николая Долгополова "Гении разведки". Это - своеобразный итог биографических изысканий известного журналиста и писателя, историка отечественной внешней разведки. В сборник вошли свыше двадцати очерков, среди героев которых Рихард Зорге и Ольга Чехова (была ли она и вправду агентом НКВД?), Владимир Барковский и Александр Феклисов, Иосиф Григулевич и Конон Молодый, Яков Серебрянский и Джордж Блейк, а также многие другие известные или, наоборот, до сих пор засекреченные имена, вплоть до загадочного разведчика Икс.

Павел Басинский: Один день Льва Николаевича

Фото: WDSSPR

8 февраля в 15:00 на Российском национальном стенде пройдет встреча с обозревателем "РГ" писателем Павлом Басинским. А в 19:00 в минском Доме Москвы состоится показ художественного фильма режиссера Авдотьи Смирновой "История одного назначения". Идея фильма взята из книги Павла Басинского "Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды". Он стал и одним из авторов сценария, написанного совместно с Авдотьей Смирновой и Анной Пармас. Это фильм об одном эпизоде из жизни Л.Н. Толстого, который в 1866 году выступил адвокатом на военно-полевом суде над солдатом Василием Шабуниным, ударившим по щеке ротного командира. Толстой проиграл этот процесс, и солдата расстреляли. Впоследствии писатель признался, что этот случай имел большее влияние на его мировоззрение, чем другие самые важные события в его жизни. После показа фильма состоится встреча зрителей с Павлом Басинским.

Максим Макарычев: Таким он парнем был

Фото: Сергей Михеев.

6 февраля состоится презентация книг обозревателя "Российской газеты" Максима Макарычева "Фидель Кастро", "Валерий Харламов" и "Александр Мальцев". Все они увидели свет в популярной серии "Жизнь замечательных людей". Помимо автора во встрече с читателями примут участие двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев, партнер Валерия Харламова по сборной СССР и друг за пределами хоккейной площадки, а также сестра "легенды № 17" Татьяна Харламова.

К слову

Уже стало традицией, что в рамках Международной книжной выставки-ярмарки в Минске свои проекты представляет и Постоянный Комитет Союзного государства. Так, в прошлом году участники и многочисленные гости форума смогли ознакомиться со специальной экспозицией на стенде издательства "Беларуская Энцыклапедыя", выпустившего в содружестве с Посткомом Союзного государства ряд прекрасно иллюстрированных книг. Прежде всего, это издание "Жемчужины Беларуси и России", посвященное архитектурным, природным, культурным достопримечательностям двух стран. Заслуженным вниманием книгочеев пользовалась и книга "Ветка. История старообрядчества", а жемчужиной прошлогодней экспозиции стало издание "Белорусский след в культуре и архитектуре Москвы".

Что касается союзной экспозиции в нынешнем году, то пусть пока это будет сюрпризом для посетителей. Можем лишь предположить, что на стенде будет представлена уникальная переписка М. Горького и А. Богдановича "Дружба, рожденная на берегах Волги" (издание "Художественная литература", Москва) и "Очерки о белорусской земле" выдающегося писателя-этнографа XIX века С.В. Максимова.