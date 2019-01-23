Какую сумму может провезти россиянин, следуя транзитом через Беларусь?

Правила

Сколько надо платить за перевозку собаки в поезде?

"Подскажите, если мы будем путешествовать по Беларуси на поезде с маленькой собачкой, сколько придется заплатить? Ирина, Санкт-Петербург".

В Беларуси внесены изменения в правила провоза в поездах домашних животных и велосипедов. Некоторые пункты Инструкции о порядке установления и применения тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования на городских, региональных и межрегиональных линиях исключены. Например, тот, что касался платы за перевозку мелких домашних животных и птиц. Платы больше нет. Есть изменения при оплате перевозки собак крупных пород. Так, в отдельном купе на региональных линиях бизнес-класса или межрегиональных линиях оплату будут взимать исходя из стоимости билетов всех мест купе.

Закон

Как выписать бывшего мужа, уехавшего в Россию?

"Развелась с бывшим мужем 20 лет назад, он уехал куда-то в Россию. Но по документам мы продолжаем жить с ним в одной квартире, из которой он не выписывался, так как ему негде прописаться. Мне 67 лет, и я хочу жить спокойно. Как выписать бывшего мужа? Р. Данилевская, Витебская область".

В управлении по гражданству и миграции управления внутренних дел Витебского облисполкома пояснили, что процедура регистрации, снятия с регистрации граждан по месту жительства и пребывания в Беларуси регламентируется соответствующим положением, утвержденным Указом Президента от 7 сентября 2007 года № 413. Снять гражданина с регистрационного учета по месту жительства можно, если он поменял место жительства и зарегистрировался по новому адресу, получил паспорт для постоянного проживания за границей или сменил гражданство либо был признан утратившим право пользования жильем на основании выписки из вступившего в законную силу решения суда о выселении, пропал без вести или умер. Как следует из этого перечня, без судебных разбирательств вам никак не обойтись.

Бизнес

Легче ли в Беларуси стало вести свое дело?

"Немногим более года назад Беларусь взяла курс на либерализацию бизнеса - подписан Декрет "О развитии предпринимательства". Каковы первые результаты? У нас есть фирма в России, хотели бы расширить бизнес, присматриваемся к условиям его ведения в вашей стране. Аркадий, Смоленская область".

Главная суть декрета - снятие излишних барьеров и минимизация вмешательства государства в экономическую деятельность предпринимателей. К примеру, начать бизнес в Беларуси сейчас можно без предварительных согласований, включения в реестры, регистры, получения заключений экспертиз по 19 самым популярным видам деятельности. Это розничная и оптовая торговля, общепит, бытовые услуги, автомобильные перевозки пассажиров, гостиничный и туристический бизнес, ремонт транспортных средств, производство пищевой продукции, одежды, мебели, строительных материалов. Упразднены многие устаревшие административные процедуры. Примерно в 10 раз сокращен минимально достаточный перечень обязательных противопожарных, санитарно-эпидемиологических, ветеринарных, природоохранных и других требований. Стало меньше организационных формальностей: например, необязательно наличие печати или ведение путевых листов. Усовершенствованы вопросы контроля - до 2020 года действует мораторий на повышение налоговых ставок и введение новых налогов. По оперативной информации, за год действия декрета в местные органы было подано 4549 уведомлений о начале осуществления деятельности. По данным Единого государственного регистра, за 11 месяцев 2018 года зарегистрировано более 9 тысяч новых коммерческих организаций и 33 тысячи индивидуальных предпринимателей - рост 109% к аналогичному периоду 2017 года.

Деньги

Какую сумму может провезти россиянин, следуя транзитом через Беларусь?

"Прочитал, что с 1 января для россиян и белорусов поменялись правила ввоза товаров из-за границы. Хотелось бы уточнить: сколько теперь денег я могу провезти, следуя транзитом через Беларусь в Европу? Еду всей семьей с детьми. Даниил Матвеев".

Следуя транзитом через Беларусь в Европу, вы будете пересекать таможенную границу в рамках ЕАЭС. Так вот, в этом случае правила перемещения гражданами наличных денежных средств через таможенную границу ЕАЭС пока не поменялись: без подачи таможенной декларации можно провозить не более 10 тысяч долларов США на человека. Общая сумма, допустимая к перемещению без декларирования, рассчитывается на всех физических лиц без ограничения по возрасту. Например, семья из четырех человек может вывезти без декларирования сумму, эквивалентную 40 тысячам долларов. Если денежные средства находятся у одного из членов семьи, то рекомендуется всем членам семьи одновременно следовать при пересечении границы через зону таможенного контроля.

Если сумма больше указанной, то денежные средства подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму наличных денежных средств. Предоставление каких-либо разрешительных документов на ввоз или вывоз наличных денежных средств не требуется.