КЦ: Изменения в системе доменных имен не отразятся на сайтах госорганов

С 1 февраля вступают в силу изменения в системе доменных имен (DNS, Domain Name System). И эксперт Института развития интернета предположили, что возникнут проблемы в работе сайтов российских госорганов и банков.

Но в Координационном центре доменов RU/РФ (КЦ), который отвечает за российские домены верхнего уровня считают, максимум, что может быть при переходе на новую систему - сайт будет "тормозить" (небольшая задержка в отклике при обращении к тому или иному сайту).

О каких-либо серьезных сбоях в работе ресурсов, которые расположены в доменных зонах .ru и .рф речи не идет, подтвердил "РГ" директор КЦ Андрей Воробьев. Учитывая, что переход на новую систему доменных имен "плановый", то в КЦ уже провели свои "эксперименты" и убедились, что российские пользователи практически не заметят этого перехода.