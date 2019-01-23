Если американский лидер пожелает в будущем вывести страну из НАТО, делать ему это придется за собственный счет. Палата представителей Конгресса приняла беспрецедентное решение: запретить главе Белого дома тратить госсредства на оформление выхода США из альянса. За резолюцию проголосовали как республиканцы, так и демократы. Парадоксальность ситуации заключается в том, что Трамп не объявлял, во всяком случае публично, о планах США покинуть трансатлантический блок. Намекал на такой сценарий - это, да, было, на саммите НАТО в прошлом июле, когда убеждал европейских коллег поднять расходы на военные нужды до двух процентов внутреннего валового продукта. Но в последнее время громких заявлений по поводу будущего членства Америки в альянсе Трамп не делал. А причиной демарша Конгресса стала статья в The New York Times .

В этом материале, имеющем все признаки политического "заказа", неназванные источники обвинили Трампа в стремлении развалить НАТО из финансовых соображений. Издание, в частности, утверждало: в ходе прошлогоднего июльского саммита альянса Трамп говорил своим советникам об отсутствии смысла в существовании этой военной организации, которая дорого обходится США. Затем президент повторил эту "крамольную", с точки зрения американских законодателей, мысль в частном порядке несколько раз в течение 2018 года. Хотя никаких конкретных шагов, предпринятых Трампом для развала блока, статья не приводит, эксперты из демократического лагеря камня на камне не оставили от гипотетических умыслов Белого дома. Но все же ключевым пассажем газетного материала стали рассуждения автора о беспомощности Конгресса в том случае, если Трамп все же решит внезапно известить альянса о выходе из него США. Этот апоклептический сценарий, по мнению "Нью-Йорк таймс", вызовет панику среди американских союзников и подорвет доверие к способности Вашингтона их защитить.

Так что упреждающее решение Палаты представителей лишить Трампа денег на выход из НАТО (если тот, конечно, не захочет потратить на эти цели собственные средства, как он сделал недавно, когда купил пиццу для торжественного приема в Белом доме, - прим. "РГ" ) должно успокоить натовских руководителей в отношении их будущего. В ближайшее время законопроект поступит на утверждение в Сенат, и существует высокая вероятность, что верхняя палата Конгресса его одобрит. Это станет уже вторым случаем, когда законодательная власть в США сознательно ограничивает полномочия президента во внешней политике. Ранее Трамп был вынужден подписать практически единогласно одобренный Конгрессом закон "О противодействии противникам США с помощью санкций", который лишил главу Белого дома права снимать ограничительные меры со стран без одобрения законодателей. Эксперты предполагают, что закон "О запрете на выход США из НАТО" станет следующей "желтой карточкой" национальному лидеру, имеющему в обеих палатах Конгресса значительную фронду даже среди республиканцев, не говоря уже о ненавидящих его демократах.

Руководство НАТО заранее предприняло масштабные лоббистские усилия, чтобы получить поддержку в Конгрессе

А на подходе третий законопроект, который запретит Трампу использовать "угрозу национальной безопасности" как аргумент для введения заградительных тарифов, без предварительного одобрения этих мер Конгрессом.

Появление "Закона о НАТО" стало частью развернувшейся в Конгрессе кампании по оказанию давления на Белый дом, отказавшийся вести переговоры с депутатами о завершении шатдауна, и возобновлению работы правительства. В среду республиканцы и демократы в Палате представителей договорились, что требование Трампа о выделении в бюджете 5,7 миллиардов долларов на мексиканский забор, будет вынесено в отдельный законопроект. Также отдельным законопроектом оформят предложение о возобновлении работы министерств до 8 февраля. Теперь ответный ход за командой Белого дома, которой помимо маневров вокруг шатдауна предстоит решить, как реагировать на пронатовский законопроект Конгресса, который вновь ограничил полномочия Трампа.

Со своей стороны руководство альянса регулярно предпринимало масштабные лоббистские усилия, чтобы заручиться политической поддержкой американских законодателей. До них по разным каналам доводили два "убийственных", с точки зрения натовских генералов, аргумента. Первый - развал альянса "стал бы геополитической ошибкой эпических масштабов и подарком президенту России Владимиру Путину". Второй озвучил на недавнем заседании альянса в Брюсселе маршал авиации Британии сэр Стюарт Пич. Он утверждал, что главными вызовами, с которыми сегодня приходится иметь дело блоку, остаются Россия и террористические организации. Причем Россию маршал поставил на первое место.

Любые попытки Трампа избавиться от такого рода идеологических штампов и свести разговор о целесообразности членства в НАТО к расходам американского бюджета заранее обречены на провал при голосовании в мыслящем категориями "холодной войны" Конгрессе.

Приведу в заключение выдержку из письма, которое в среду направил главе Госдепартамента уходящий в отставку по семейным обстоятельствам помощник госсекретаря по делам Европы и Азии Уэсс Митчелл. В ведомстве он отвечал в том числе за отношения с Россией и Украиной (ранее эту должность занимала известная по участию в событиях на майдане Виктория Нуланд). Дипломат, которому по должности следовало вырабатывать стратегический курс в отношении Москвы, в прощальном письме написал, цитирую: "Я особо горжусь работой по укреплению межведомственных усилий для противодействия злонамеренному влиянию России и Китая за рубежом". А в качестве механизма, который он использовал для реализации этих задач, Митчелл назвал трансатлантическое единство в отношении санкций против Москвы.

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В мемуарах "От холодной войны к горячему миру", увидевших свет в мае 2018 года, бывший посол США в Москве (2012-2014) Майкл Макфол вспоминал, что американцы хотели добиться смены власти в РФ. По его словам, представители США организовывали обучающие программы для активистов либеральной оппозиции и делали миллионные пожертвования неправительственным организациям, которые, таким образом, "не могли оставаться политически нейтральными".

Подготовила Марина Алешина