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Рубрика: В мире

Конгрессмены выступили против желания Трампа покинуть НАТО

Палата представителей решила на законодательном уровне запретить США выходить из НАТО. Ранее президент Дональд Трамп неоднократно критиковал Североатлантический альянс, говорил, что блок "изжил себя", а на минувшей неделе вообще заявил, что Соединенные Штаты выйдут из НАТО.

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Трамп ограничит конгрессменам полеты правительственными самолетами

Американского лидера, в частности, не устраивает, что Вашингтон "платит слишком много за членство", а другие - меньше. Конгрессмены решили не ждать, когда глава государства перейдет от слов к действиям.

Палата представителей подавляющим большинством голосов (357 - "за" и 22 - "против") проголосовала за документ "О поддержке НАТО". Это значит, что будут отклонены любые попытки хозяина Белого дома выйти из альянса. Закон также запрещает использовать бюджетные средства для осуществления такого шага. Теперь документ должен пройти через обе палаты конгресса и быть подписан президентом. Трамп может наложить вето, которое конгресс затем может преодолеть, если соберет достаточное число голосов.

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