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23.01.2019 23:03
Рубрика: Власть

Косачев прокомментировал позицию США в отношении Венесуэлы

Политика США по отношению к Венесуэле и последние заявления американского лидера Дональда Трампа являются, по мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, прямым и бесцеремонным вмешательством в дела суверенного государства.

Противники Мадуро собрались у здания Верховного суда Венесуэлы
Фото: REUTERS/CARLOS GARCIA RAWLINS
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Напомним, что вечером 23 января Трамп заявил о признании временным главой Венесуэлы спикера Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Хуана Гуайдо.

"Вся текущая политика США по отношению к Венесуэле, включая и последние заявления Трампа, это прямое и бесцеремонное вмешательство в ее внутренние дела, - цитирует ТАСС сенатора. - Мир знает, к чему привела смена власти в Ливии с прямым американским вмешательством, с какими сложностями по-прежнему сталкивается Ирак и чуть было не столкнулась Сирия. Венесуэла - в этом ряду".

По мнению Косачева, народ Венесуэлы "необходимо поддерживать", а социальные проблемы населения необходимо решать без применения блокады.

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