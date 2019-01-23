Ученые обнаружили ранее неизвестные кровеносные сосуды

Немецкие ученые обнаружили в костях ранее неизвестную сеть мелких кровеносных сосудов. Они говорят, что это открытие может привести к переосмыслению структуры и функционала общей анатомии скелета.

- Найти новую анатомическую структуру, которая не описана ни в одном учебнике 21 века, действительно неожиданно, - рассказал порталу ScienceAlert иммунолог Маттиас Гюнцер из Университета Дуйсбург-Эссен, один из авторов исследования.

Первые шаги к открытию были сделаны несколько лет назад, когда Гюнцер наблюдал под микроскопом, как движутся в костях мышей окрашенные флюоресцентным веществом клетки крови. Чтобы научно объяснить все происходящее, ученые использовали химическое вещество под названием этилциннамат, которое позволило сделать кости прозрачными. А затем команда применила комбинацию световой флуоресцентной и рентгеновской микроскопии, обнаружив в результате несколько сотен сосудов, проходящих через кортикальный (внешний) слой костей. Они получили название транскортикальных.

После этого ученые исследовали человеческий скелет на предмет таких сосудов, причем добровольцем выступил сам Гюнцер. Наличие сети из сотен транскортикальных сосудов подтвердилось.

Ученые говорят, что это открытие поможет объяснить, как действуют инъекции лекарств непосредственно в костный мозг.