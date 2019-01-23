Михаил Остудин, отец школьницы, Казань:
- Заботиться о безопасности детей на дорогах надо коллективно. Например, сотрудники ГИБДД приносят в школу светоотражающие полоски, учителя их раздают детям, а родители дома нашивают на одежду. Что касается приложения, то не думаю, что это эффективный способ. В чрезмерном увлечении технологиями люди часто становятся слепы к простым "дедовским" решениям, которые у них под носом.
Людмила Яковлева, детский психолог, Архангельск:
- Безопасность детей на дорогах можно обеспечить только совместными усилиями семьи, школы и полиции. Но главная роль - у родителей, которые должны личным примером учить ребят соблюдению правил. Если мама ведет пятилетнего ребенка через дорогу на красный свет, потому что очень торопится, в будущем он сам поступит точно так же...
Анна Ильина, инженер по тестированию, Нижний Новгород:
- Что касается гаджетов, то здесь все зависит от возраста. Как тестировщик я бы не рекомендовала излишне доверять умным программам, так как баги (ошибки) возможны на всех стадиях релиза. Поэтому прежде всего - собственная голова на плечах.
Марина Есина, мать двоих детей, Воронеж:
- За безопасность детей на дороге отвечать должны главным образом родители: именно они обязаны научить ребенка, как вести себя у дороги, как ее переходить, рассказать об опасности и необходимости быть внимательным. Когда ребенок идет куда-то с классом, за его безопасность отвечает, конечно же, сопровождающий учитель. А полицейские должны следить за общим соблюдением правил дорожного движения, что в итоге повысит безопасность всех - и детей, и взрослых.
Раиса Омарова, Махачкала:
- У меня двое детей, один из них - школьник. Я практически каждый день инструктирую его, как переходить дорогу. Если движение очень интенсивное, он просит взрослых помочь. У него на рюкзаке светоотражающие наклейки, на коляске у маленького ребенка - тоже. Если родители не будут обучать детей безопасности, никакая школа не поможет.