Кто защитит ребенка на дороге?

В Гомеле студенты университета и сотрудники Госавтоинспекции разрабатывают мобильное приложение по безопасности детей на дорогах. Оно станет дополнительной опцией в гаджете ребенка. При его приближении к перекрестку или пешеходному переходу телефон подаст сигнал. А еще родители смогут задавать наиболее безопасный маршрут для своих детей, к примеру, до школы, и следить, как они его соблюдают. Вопрос нашим российским читателям: кто должен отвечать за безопасность детей на дороге: родители, школа, полицейские?

Михаил Остудин, отец школьницы, Казань:

- Заботиться о безопасности детей на дорогах надо коллективно. Например, сотрудники ГИБДД приносят в школу светоотражающие полоски, учителя их раздают детям, а родители дома нашивают на одежду. Что касается приложения, то не думаю, что это эффективный способ. В чрезмерном увлечении технологиями люди часто становятся слепы к простым "дедовским" решениям, которые у них под носом.

Людмила Яковлева, детский психолог, Архангельск:

- Безопасность детей на дорогах можно обеспечить только совместными усилиями семьи, школы и полиции. Но главная роль - у родителей, которые должны личным примером учить ребят соблюдению правил. Если мама ведет пятилетнего ребенка через дорогу на красный свет, потому что очень торопится, в будущем он сам поступит точно так же...

Анна Ильина, инженер по тестированию, Нижний Новгород:

- Что касается гаджетов, то здесь все зависит от возраста. Как тестировщик я бы не рекомендовала излишне доверять умным программам, так как баги (ошибки) возможны на всех стадиях релиза. Поэтому прежде всего - собственная голова на плечах.

Марина Есина, мать двоих детей, Воронеж:

- За безопасность детей на дороге отвечать должны главным образом родители: именно они обязаны научить ребенка, как вести себя у дороги, как ее переходить, рассказать об опасности и необходимости быть внимательным. Когда ребенок идет куда-то с классом, за его безопасность отвечает, конечно же, сопровождающий учитель. А полицейские должны следить за общим соблюдением правил дорожного движения, что в итоге повысит безопасность всех - и детей, и взрослых.

Раиса Омарова, Махачкала:

- У меня двое детей, один из них - школьник. Я практически каждый день инструктирую его, как переходить дорогу. Если движение очень интенсивное, он просит взрослых помочь. У него на рюкзаке светоотражающие наклейки, на коляске у маленького ребенка - тоже. Если родители не будут обучать детей безопасности, никакая школа не поможет.