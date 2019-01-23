Российские участники клубной мужской Евролиги проведут свои матчи 20-го тура. Подмосковные "Химки" на "Арене Мытищи" принимают германскую "Баварию" (Мюнхен), ЦСКА на выезде встретится с испанской "Барселоной".

Особое внимание к противостоянию химчан и баварцев. Этот матч станет первым для Римаса Куртинайтиса после возвращения на пост главного тренера нашей команды. Литовский олимпийский чемпион Сеула-1988 на днях сменил на посту рулевого второго по силе российского клуба греческого специалиста Георгиоса Барцокаса. Ранее Куртинайтис тренировал "Химки" с 2011 по 2016 год.

Римас Куртинайтис: Думаю, что "Химки" сейчас могут играть быстрее и показывать более атлетичный баскетбол

С Барцокасом руководство БК "Химки" рассталось в трудной для команды ситуации. Подмосковные баскетболисты из 16 участников Евролиги занимают 13-е место, в 19 матчах одержано 7 побед, расстояние до зоны попадания в плей-офф - два выигрыша. Новое назначение Куртинайтиса окажется оправданным только в том случае, если команда прибавит хотя бы по двум показателям - занимаемое место и процент побед от общего числа встреч. Но главная задача - пробиться в восьмерку сильнейших по итогам регулярного чемпионата и продолжить борьбу в четвертьфинале.

В игре с "Баварией" обязательно надо брать верх. Напомним, что в начале декабря во встрече первого круга химчане уступили этому сопернику в гостях - 65:72. Тогда львиную долю очков мюнхенцам принесли уроженцы бывшей союзной Югославии - босниец с германским паспортом Нихад Джедович и серб Владимир Лучич. В составе мюнхенцев самый известный для наших болельщиков игрок - финский защитник Петтери Копонен, защищавший цвета "Химок" в течение четырех сезонов (2012/13 - 2015/16).

- Меня не покидает ощущение, словно я просто вернулся домой, - признался Римас Куртинайтис. - Ведь именно с "Химками" я добился очень неплохих результатов, мы выиграли дважды Еврокубок и еще победили в чемпионате Единой лиги. Мое второе пришествие клуб случилось очень быстро, практически мгновенно. Я дал ответ, даже не обсудив каких-то финансовых вопросов. Мне предложили, и я сразу же согласился, а уже потом разберемся, что и как. Думаю, команда может играть быстрее и показывать более атлетичный баскетбол. Конечно, очень жаль, что сейчас нам не могут помочь травмированные Алексей Швед и Энтони Гилл. Вскоре все наладится, а пока и без этих парней нужно выстоять в ближайших матчах. Мы постараемся!

ЦСКА в "регулярке" нацелен на выполнение прагматичной задачи - финишировать в сильнейшей четверке, чтобы иметь преимущество на своей площадке в серии плей-офф.

Положение лидеров турнира сейчас такое: "Фенербахче" (Турция) - 17 побед - 2 поражения, "Реал" (Мадрид, Испания) - 15-4, ЦСКА - 14-5, "Эфес" (Турция) - 13-6, "Олимпиакос" (Греция) - 12-7, "Барселона" (Испания) - 11-8.

В игре первого круга с "Барсой" армейцы дома разгромили оппонента - 95:75.

Где будем смотреть

25 января, пятница, "МАТЧ! Наш Спорт"

19.55. Евролига. Мужчины. "Химки" - "Бавария" (Германия). Прямая трансляция.

22.55. Евролига. Мужчины. "Барселона" (Испания) - ЦСКА. Прямая трансляция.