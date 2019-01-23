Новости

КЦ: Изменения в системе доменных имен не отразятся на сайтах госорганов 23:22
Косачев прокомментировал позицию США в отношении Венесуэлы 23:03
В Вашингтоне госслужашие провели акцию протеста против шатдауна 22:41
Население России сократилось впервые за десять лет 22:13
Росморрчефлот: Сгоревшие танкеры дрейфуют в российские воды 22:11
США не примут участия в Минской книжной ярмарке 22:10
Путин заявил о гарантиях безопасности россиянам в Турции 21:41
Беларусь готовится к годовщине освобождения от гитлеровских захватчиков 21:35
В Самаре произошел повторный прорыв на теплотрассе 21:35
Афонские монахи осуждают политику Константинопольского патриарха 21:25
Путин оценил усилия Анкары по стабилизации ситуации в Идлибе 21:24
МИД РФ потребовал от Израиля прекратить авиаудары по Сирии 21:23
Астрономы зафиксировали неизвестную вспышку на "кровавой" Луне 21:20
Тарасова и Морозов идут вторыми после короткой программы на ЧЕ 21:19
Путин обсудил с Эрдоганом дату запуска "Турецкого потока" 21:16
В Южной Корее впервые арестован бывший глава Верховного суда 21:13
Путин: Вывод войск США из Сирии станет позитивным шагом 21:11
Прокуратура зафиксировала снижение преступности в Ростовской области 21:09
В ДНР взяли в плен украинского диверсанта 20:52
В США признал себя виновным расист, зарубивший мечом афроамериканца 20:38
В армию не берут 135 тысяч призывников из-за ожирения 20:12
Болгария лишила гражданства сооснователя Yota Сергея Адоньева 19:48
Boeing успешно провел испытания летающего "электрокара" 19:46
Меркель раскритиковала Британию за Brexit 19:41
Скончался Пулитцеровский лауреат писатель Рассел Бейкер 19:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
23.01.2019 22:45
Рубрика: Спорт

Начать с баварского

Для тренера Куртинайтиса первым матчем после возвращения в "Химки" станет игра против клуба из Мюнхена
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 14(7772)
Российские участники клубной мужской Евролиги проведут свои матчи 20-го тура. Подмосковные "Химки" на "Арене Мытищи" принимают германскую "Баварию" (Мюнхен), ЦСКА на выезде встретится с испанской "Барселоной".
Сербский легионер "Химок" Стефан Маркович в матче с "Баварией" встретится с тремя своими соотечественниками. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Сербский легионер "Химок" Стефан Маркович в матче с "Баварией" встретится с тремя своими соотечественниками. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Сербский легионер "Химок" Стефан Маркович в матче с "Баварией" встретится с тремя своими соотечественниками. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Особое внимание к противостоянию химчан и баварцев. Этот матч станет первым для Римаса Куртинайтиса после возвращения на пост главного тренера нашей команды. Литовский олимпийский чемпион Сеула-1988 на днях сменил на посту рулевого второго по силе российского клуба греческого специалиста Георгиоса Барцокаса. Ранее Куртинайтис тренировал "Химки" с 2011 по 2016 год.

Римас Куртинайтис: Думаю, что "Химки" сейчас могут играть быстрее и показывать более атлетичный баскетбол

С Барцокасом руководство БК "Химки" рассталось в трудной для команды ситуации. Подмосковные баскетболисты из 16 участников Евролиги занимают 13-е место, в 19 матчах одержано 7 побед, расстояние до зоны попадания в плей-офф - два выигрыша. Новое назначение Куртинайтиса окажется оправданным только в том случае, если команда прибавит хотя бы по двум показателям - занимаемое место и процент побед от общего числа встреч. Но главная задача - пробиться в восьмерку сильнейших по итогам регулярного чемпионата и продолжить борьбу в четвертьфинале.

В игре с "Баварией" обязательно надо брать верх. Напомним, что в начале декабря во встрече первого круга химчане уступили этому сопернику в гостях - 65:72. Тогда львиную долю очков мюнхенцам принесли уроженцы бывшей союзной Югославии - босниец с германским паспортом Нихад Джедович и серб Владимир Лучич. В составе мюнхенцев самый известный для наших болельщиков игрок - финский защитник Петтери Копонен, защищавший цвета "Химок" в течение четырех сезонов (2012/13 - 2015/16).

Фото: Пресс-служба АСБ
"Матч звезд" студенческой лиги по баскетболу посвятили Сергею Белову

- Меня не покидает ощущение, словно я просто вернулся домой, - признался Римас Куртинайтис. - Ведь именно с "Химками" я добился очень неплохих результатов, мы выиграли дважды Еврокубок и еще победили в чемпионате Единой лиги. Мое второе пришествие клуб случилось очень быстро, практически мгновенно. Я дал ответ, даже не обсудив каких-то финансовых вопросов. Мне предложили, и я сразу же согласился, а уже потом разберемся, что и как. Думаю, команда может играть быстрее и показывать более атлетичный баскетбол. Конечно, очень жаль, что сейчас нам не могут помочь травмированные Алексей Швед и Энтони Гилл. Вскоре все наладится, а пока и без этих парней нужно выстоять в ближайших матчах. Мы постараемся!

ЦСКА в "регулярке" нацелен на выполнение прагматичной задачи - финишировать в сильнейшей четверке, чтобы иметь преимущество на своей площадке в серии плей-офф.

Положение лидеров турнира сейчас такое: "Фенербахче" (Турция) - 17 побед - 2 поражения, "Реал" (Мадрид, Испания) - 15-4, ЦСКА - 14-5, "Эфес" (Турция) - 13-6, "Олимпиакос" (Греция) - 12-7, "Барселона" (Испания) - 11-8.

В игре первого круга с "Барсой" армейцы дома разгромили оппонента - 95:75.

Где будем смотреть

25 января, пятница, "МАТЧ! Наш Спорт"

19.55. Евролига. Мужчины. "Химки" - "Бавария" (Германия). Прямая трансляция.

22.55. Евролига. Мужчины. "Барселона" (Испания) - ЦСКА. Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Трамп признал лидера оппозиции Венесуэлы временным президентом
Минобороны показало ракету 9М729, которая так не устраивает США
СК проверит сообщение о голодных обмороках в кузбасских школах
ФСБ показала видео задержания боевика украинского батальона в Крыму
Обвиняемый в угоне самолета заявил о причастности к терактам 11 сентября