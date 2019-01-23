Ленинградская блокада: история трех фотографий

Редакция газеты "СОЮЗ. Беларусь-Россия" продолжает совместную с ТАСС рубрику. На этот раз мы посвятили ее 75-летию снятия блокады Ленинграда, дата отмечается 27 января. Вот только три снимка из летописи тех 872 незабываемых дней.

Нас поразила фоторабота известного тассовца Георгия Федоровича Коновалова (1911-1993 гг.), всю блокаду проведшего в осажденном городе. Георгий Федорович оставил огромное творческое наследие. После снятия блокады по заданию родного агентства он много снимал на разных фронтах Великой Отечественной, а День Победы встретил в Венгрии. Один из самых известных его снимков - "Санитарка".

А вот на кадре учащиеся четвертого класса одной из ленинградских школ. Как и Георгий Федорович, дети всю блокаду оставались в городе, а в 1943 году одними из первых были награждены только что учрежденной медалью "За оборону Ленинграда". Позже 15 тысяч блокадных детей (из 400 тысяч, остававшихся в городе) получат эту награду...

Имя автора другого кадра, к сожалению, не сохранилось. Безымянный журналист запечатлел интереснейший момент блокадной эпопеи: группа людей, половина из которых - женщины, закапывают в саду Аничкова дворца знаменитых коней Петра Клодта. Любопытно, что практика прятать от бомбежек в землю ценные памятники не прижилась. Впоследствии большинство многотонных скульптур, таких как "Медный всадник" на Сенатской площади, стали просто обкладывать бревнами и мешками с песком. Эта простая "технология" сберегла для человечества немало ленинградских шедевров.

Третий снимок сделан в августе 1942 года и назван незатейливо: "Выращивание овощей на площади у Исаакиевского собора во время блокады". Как известно, самой тяжелой выдалась первая блокадная зима. Но уже весной блокадники поголовно занялись огородничеством. Овощами были засеяны все пригодные для этого земли - обочины улиц, газоны, стадионы и даже центральные площади. На снимке видно, что Исаакиевская площадь целиком превращена в огромный огород, который принес богатый урожай капусты. В помощь населению власти даже издали иллюстрированную брошюру, как выращивать овощи в условиях осажденного города. Следует добавить, что автор снимка - фронтовой корреспондент москвич Михаил Анатольевич Трахман (1918-1976 гг.).

…Нельзя не упомянуть и Ленинградские "Окна ТАСС" - замечательные страницы документальной летописи обороны города. Труд художников-тассовцев в дни блокады стал одной из граней великого подвига ленинградской интеллигенции. Первый плакат появился уже 24 июня 1941 года. А место для центрального "Окна" все 900 блокадных дней располагалось в витрине Елисеевского магазина на Невском проспекте. Плакаты разоблачали преступления фашистов, высмеивали их главарей. Когда начались перебои с продовольствием, художники наряду с простыми горожанами стали постепенно "выходить из строя", а некоторые умерли от голода.