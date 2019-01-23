Владимир Путин в среду встретился в Кремле с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основной темой переговоров стало обсуждение целого комплекса вопросов по ситуации в Сирии.

Так, по итогам встречи Владимир Путин заявил журналистам, что Россия и Турция обсудили дополнительные меры для стабилизации в районе Идлиба.

"Видим, что турецкие партнеры делают многое для устранения исходящей оттуда террористической угрозы", - заявил он и сказал, что нужно сообща работать для окончательного снятия напряженности в этом районе.

Журналисты обратили внимание российского президента на то, что в Идлибе за последнее время возросла террористическая активность. Путин в ответ призвал все заинтересованные стороны проявить терпение и желание, "чтобы добиться преодоления возникших трудностей при формировании конституционного комитета Сирии".

Участникам мирного процесса в Сирии нужно проявить больше политической воли и искреннего желания добиться результата

Российский президент подчеркнул, что видит усилия "турецких друзей", направленные на выполнение договоренностей по поводу обеспечения безопасности и создания буферной зоны. "Пока там, к сожалению, много проблем, мы это все видим, и мы, и наши турецкие партнеры. Мы договорились о том, как мы скоординируем нашу работу на ближайшее время", - сказал Путин.

По его словам, Минобороны РФ и Турции выработают дополнительные меры для урегулирования ситуации в Идлибе Путин также заявил, что вывод войск США из Сирии поможет стабилизировать обстановку в стране. "Если такие шаги и такие планы будут действительно реализованы, это станет позитивным шагом, поможет стабилизировать обстановку в этом неспокойном районе сирийского государства, который находится сейчас под контролем курдских формирований", - считает он.

В свою очередь Эрдоган сообщил, что главной целью Анкары в Сирии является ее очистка от ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) и YPG (Сил самообороны сирийских курдов). "Это наш долг. Я это передал российской стороне. Мы знаем, кто провоцирует их. Наша общая борьба против террористических организаций будет продолжена, мы усилим нашу координацию", - заметил он.

Отдельно российский президент остановился на вопросе формирования Конституционного комитета Сирии. Владимир Путин заявил, что Россия и Турция выполнили свою часть работы по формированию Конституционного комитета Сирии. Но работа по этому направлению встретила противодействии со стороны западных партнеров.

"На заключительном этапе, когда нужно было поставить точку в Женеве, мы услышали, что некоторые наши партнеры считают эту работу незавершенной", - пояснил он. Так, Путин зачитал письмо, адресованное генсеку ООН от постпредов Великобритании, Германии и Франции с просьбой дать указание спецпредставителю генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре не одобрять предложения по созданию Конституционного комитета, которое гаранты "Астаны" (астанинского формата сирийского урегулирования - "РГ") сделают в Женеве 18-19 декабря.

Российский президент сказал, что такое письмо стало неожиданностью для России и "непонятно, на чем основана такая позиция ". При этом он пообещал в любом случае продолжить взаимодействие с западными партнёрами по этому вопросу.

Кроме Сирии лидеры также обсудили экономическое взаимодействие двух стран. Так, по словам Путина, товарооборот между Турцией и Россией за десять месяцев 2018 года вырос больше, чем за весь 2017 год. Отдельно Путин отметил рост количества российских туристов: в прошлом году Турция приняла шесть миллионов российских туристов. Это рекорд. "Это говорит о том, как граждане наших стран воспринимают изменение характера и качества российско-турецких отношений. Господин президент, дорогой друг, это в значительной степени Ваша личная заслуга, Ваше личное достижение, потому, что Вы уделяете этому очень много времени", - сказал он. Российский президент отметил, что в сфере двусторонних отношений "все идет по плану", реализовываются совместные крупные проекты.

По итогам переговоров была признана успешной реализация крупнейших проектов в энергетической сфере. В частности, "Турецкий поток", а также контракт на строительство в Турции АЭС "Аккую".

Во время переговоров Владимир Путин также выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью турецких моряков в Черном море. Российский президент рассказал, что инцидент произошел за пределами наших территориальных вод. "В нейтральных водах, в ходе перекачки топлива с одного корабля на другой" , - уточнил он. Путин также отметил, что наши службы отреагировали достаточно оперативно и сделали все для того, чтобы спасти людей. Российский президент назвал произошедшее большой трагедией для семей погибших, для пострадавших.



Президенты России и Турции находятся в интенсивном политическом диалоге. Только за прошлый год Путин и Эрдоган провели восемь встреч и восемнадцать раз общались по телефону. В пресс-службе Кремля отмечают, что в ходе общения двух лидеров сирийская проблематика всегда занимает важное место.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"