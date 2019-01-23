В октябре на торжественной церемонии в Кремлевском дворце абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2018" был провозглашен Алихан Динаев, который ведет уроки обществознания и права в математической школе N 1 имени Х.И. Ибрагимова города Грозного.

В новом году в гостях у обладателя престижного "Хрустального пеликана" побывали корреспонденты "РГ".

Педагог в четвертом поколении

29-летний выпускник Северо-Западной академии госслужбы преподает уже шесть лет. А еще увлекается журналистикой, также пробует себя в качестве писателя. Он из четвертого поколения учителей: мама преподавала математику, дед - защитник Ленинграда - был в числе первых учителей горного села Дышне-Ведено, а прадед работал директором сельской школы.

- Хотя у меня нет педагогического образования, всегда любил преподавать. На старших курсах ловил себя на мысли, что нравится что-то объяснять другим студентам. Иногда доводилось даже замещать наших преподавателей. А на пятом курсе во время подготовки к госэкзамену решил записать на видео один из ответов, о чем меня попросили однокурсники. Эксперимент удался, и это превратилось в небольшой курс из 30 записей. С тех пор окончательно убедился, что должен преподавать, - говорит Динаев.

Как очкарик очкарику

Когда Динаев заходит в класс, все сразу умолкают, но не в страхе быть наказанными. Алихан общается с детьми на равных, а урок скорее похож на беседу.

Уже после того, как он оказался в классе, дверь вновь открывается, и показывается виноватое лицо подростка в очках, который просит разрешения войти. "Очкарики любят опаздывать. Заходи!" - говорит педагог с улыбкой на лице. Класс дружно смеется, ведь и сам учитель в очках.

После шуток настает время для более серьезных вещей. Но урок не превращается в монолог учителя. Дети высказывают свое мнение с мест, охотно принимают участие в разговоре. Но все по делу, не перебивая учителя.

Как оседлать волну

В Чечне в 2012 году министерство образования запретило ученикам пользоваться телефонами и другими средствами связи во время учебы. Запрет этот с тех пор не отменен. Тем не менее в классе у Динаева дети могут и должны пользоваться гаджетами.

Запрещая гаджеты, мы создаем себе больше проблем

- В нашей школе обязательным условием является наличие у детей планшетов. Это нормально - использовать такие устройства, - уверен Динаев. - Запрещая гаджеты, мы зачастую создаем себе больше проблем, чем получаем какую-то выгоду и пользу. Хотим того или нет, живем ведь в информационную эпоху. Смартфоны стали нашей третьей рукой. Мы изменяемся вместе с ними. Лишая детей телефона и интернета, вызываем лишь отторжение с их стороны, неприязнь и провоцируем их на конфликты. Если мы не можем это изменить, не стоит идти против волны, ее надо оседлать. И сделать так, чтобы проблема стала благом.

Незадолго до нашего визита Алихан провел с детьми "урок-баттл", как он сам это назвал. Класс разделился на команды, играли друг против друга, задавая вопросы по обществознанию в формате заданий по ЕГЭ. Учитель не остался в стороне и проверил уже свои знания, выступив соперником своим ученикам.

Будущее - в "цифре"

Алихан считает одной из основных проблем современного отечественного образования избыток знаний в школе. По его словам, в России слишком много времени уделяют учебе, а преподаваемые предметы перенасыщены материалом. Но если сравнить уровень знаний наших школьников с общемировым, то мы далеко не на первом месте.

- При этом интересно, что начальная российская школа - одна из лучших в мире. Получается, что в первые четыре года наши дети едва ли не лучшие на планете, а потом к девятому классу оказываемся на 20-30-х местах рейтингов. Важно, чтобы мы в современной школе научились делать максимально плавным переход из начальной в основную школу. Для детей это шок, неожиданность - новые учителя, предметы, люди, помещения.

В начальной школе один учитель общается с классом. В основной и старшей школе учителей много, и они не общаются друг с другом, мало знают о проблемах каждого ребенка. Поэтому плохая успеваемость отдельного ученика - не повод обвинять его в лени и ставить "двойки".

Другим недостатком современного образования Динаев называет неравенство возможностей.

- Недавно я посетил одну из лучших московских школ и был искренне удивлен тем, что увидел. Ультрасовременное здание, высокотехнологичное образование. И смотря на такие учебные заведения, а потом видя обычные сельские, районные и городские школы, ты понимаешь, насколько высок уровень неравенства, - говорит Алихан.

У него есть свой способ борьбы с этим - цифровая школа и развитие дистанционного обучения. Тогда каждый сможет получить знания от лучших учителей. Кстати, став "Учителем года", Динаев много времени проводит в разъездах. Однако он всегда с собой берет микрофон и веб-камеру, устраивает с учениками вебинары и дистанционные уроки.

За ЕГЭ замолвлю слово

- Я знаю, что в нашем обществе, особенно среди родителей и учителей, есть значительный негатив к ЕГЭ. Каждый раз, когда слышу критику, - говорит Динаев, - я спрашиваю: "А что можно предложить вместо единого госэкзамена? Старую систему со школьными и вузовскими экзаменами, которая, по сути, превратила всю систему поступления в высшие учебные заведения в большую коррупционную схему и лишила тысячи талантливых детей возможности поступить в престижные вузы страны?"

Я сторонник ЕГЭ по многим причинам. Во-первых, эта система мобилизует детей и их родителей на получение знаний. Не случайно именно ЕГЭ привел к расцвету репетиторства и образовательных центров. Дети начинают лучше знать предметы. К примеру, мой ученик из Грозного, который успешно сдаст ЕГЭ, может спокойно поступить в МГУ, МГИМО и другие лучшие вузы страны. Это колоссальный социальный лифт.

При этом это вовсе не означает, что ЕГЭ - это идеальная система. Можно говорить о жуткой и тяжелейшей психологической атмосфере, которая царит на экзамене и становится причиной нервных срывов, обмороков и снижения результатов. Тем не менее общество, государство финансирует школы, и на выходе мы должны знать, есть ли результат. И ЕГЭ - это своеобразный способ получить ответ, каков результат вашего обучения за 11 лет.

Вручение Алихану Динаеву "Хрустального пеликана". Фото: РИА Новости

Кстати

Скоро увидит свет "самое необычное", по словам автора, пособие Динаева для подготовки к ЕГЭ по обществознанию, написанное специально для интернет-поколения.