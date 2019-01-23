Баскетбольная общественность отметила 75-летие со дня рождения великого игрока и тренера, олимпийского чемпиона Мюнхена-1972 Сергея Александровича Белова. Ну а завтра и еще в течение двух дней в Великом Новгороде пройдут мероприятия по программе "Матча звезд" Ассоциации студенческого баскетбола, посвященного памяти Белова, который стоял у истоков создания АСБ.

В физкультурно-спортивном комплексе Новгородского госуниверситета им. Ярослава Мудрого состоятся мастер-классы для школьников и студентов, тренерские семинары, открытый командный турнир для всех желающих, различные конкурсы для болельщиков.

Гвоздь программы - непосредственно шоу-матч с участием лучших игроков АСБ. Команды "Запада" и "Востока" сыграют друг с другом смешанными составами, то есть девушки будут находиться на площадке одновременно с ребятами. Также в субботу пройдут конкурсы по броскам сверху и по трехочковым.

В сборных "Запада" и "Востока" по 18 игроков. Они были определены в результате голосования болельщиков и экспертов. Эти баскетболисты представляют 35 вузов из 29 городов России. Среди участников выделим Станислава Шарова (МГАФК из Малаховки), лучшего бомбардира за всю историю АСБ и чемпиона мира среди молодежи в новой олимпийской разновидности "баскетбол 3х3" (стритбол). Самая яркая тренерская фигура - серебряный призер первенства мира, многократный чемпион страны Евгений Кисурин, представляющий Уральский федеральный университет. В последние несколько дней болельщики голосовали уже за стартовые пятерки. Вот какой выбор у любителей студенческого баскетбола. "Запад": Евгений Новоселов ("Планета Университет", Ухта), Даниил Плужников ("Балтийские рыцари", Калининград), Владислав Бобровских ("Белые львы", Белгород), Максим Налижитый (МГУ, Москва) и Николай Карелин ("Бульдоги-ВоГУ", Вологда). "Восток": Ион Урзыка ("УрФУ-Уралмаш", Екатеринбург), Дмитрий Якунин ("ЮУрГУ-Челбаскет", Челябинск), Константин Журавлев (Томский педагогический), Шухрат Мурадхаджаев ("Академия спорта", Казань) и Роман Крюков ("Стальные сердца", Магнитогорск).

Нынешний студенческий "Матч звезд" - юбилейный, десятый по счету. Пока в споре команд лидирует "Восток" - 5:4

В основу фирменного стиля "Матча звезд" положен образ князя Рюрика, заимствованный у монумента "Тысячелетие России", широко узнаваемого символов Великого Новгорода. Специально для визуального стиля "Матча звезд" был разработан оригинальный шрифт, в основу легла славянская письменность. Надписи на форме участников матч-шоу выполнены именно в таком креативном стиле.

Где будем смотреть

25 января, пятница, "МАТЧ! Наш Спорт"

19.55. Евролига. Мужчины. "Химки" - "Бавария" (Германия). Прямая трансляция.

22.55. Евролига. Мужчины. "Барселона" (Испания) - ЦСКА. Прямая трансляция.