Чиновники от космической отрасли, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, должны меньше болтать о каких-то будущих проектах и больше делать. Он указал на строительство космодрома "Восточный", вторая очередь которого планировалась к сдаче в 2021 году, но при нынешних темпах работ и задержках сроки эти выглядят нереальными.

Лидерство в ракетно-космической отрасли имеет стратегическое значение, подчеркнул глава правительства на совещании по развитию государственной корпорации "Роскосмос". Наша страна когда-то открывала космическую эру человечества, а сейчас должна работать на рынке, где существует реальная конкуренция. "Ракетно-космическая отрасль может и должна быть экономически успешной, - считает Медведев. - Мы от этого пока очень далеки".

На ближайшие три года в федеральном бюджете на космос заложены 515 миллиардов рублей. Средства направляются на наращивание орбитальных возможностей, создание ракеты-носителя тяжелого класса. Однако эффективность использования государственного финансирования вызывает много вопросов. В прошлом году по разным причинам 16 процентов бюджетного инвестирования не было задействовано. "Как результат - одна из конкурентных сфер развивается медленнее, чем нам необходимо", - констатировал премьер.

На земле работа тоже продвигается неудовлетворительными темпами. В 2018 году строители должны были сдать первую очередь космодрома "Восточный", но из 19 объектов на нем готовы только 5. "Роскосмос" на завершение работ запрашивает дополнительные средства. Между тем, к 2021 году планировалось сдать и вторую очередь. "Очевидно, что та динамика, которая есть, не позволяет в эти сроки уложиться", - заявил председатель правительства.

Дмитрий Медведев предложил участникам совещания обсудить накопившиеся проблемы, а заодно призвал всех не витать в далеких галактиках. "Надо заканчивать с прожектерством. Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, - сказал премьер-министр. - Надо работать, меньше говорить и больше делать".