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Meizu представила смартфон без SIM-карты, динамиков, кнопок и разъемов

23.01.2019,  
13:51
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Meizu Фото: Meizu
Фото: Meizu

Китайская Meizu представила необычный смартфон - Meizu Zero.

В эпоху, когда отказ от 3,5 разъема для наушников стал уже нормой, компания из Поднебесной решила зайти еще дальше. В устройстве полностью отсутствуют какие-либо отверстия, включая решетки динамиков, традиционный порт для зарядки или лоток для SIM-карты. Для связи аппарат использует технологию e-SIM, которая пока что не получила широкого применения. Технология mSound 2.0 извлекает звук с помощью поверхности дисплея, а быстрая беспроводная зарядка решает вопрос с питанием аккумулятора.

Смартфон Meizu Zero. Фото: Meizu

В стремлении к тотальной монолитности инженеры из Китая решили отказаться также и от физических кнопок. Их роль на боковых гранях выполнят сенсорные ёмкостные панели, чувствительные к силе нажатия.

Вся конструкция будет заключена в керамический корпус ONE PIECE Unibody, армированный стеклом 2.5D, а у 5,99-дюймового AMOLED-дисплея заявлена поддержка встроенного дактилоскопического сканера.

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Такие кардинальные отказы от популярных трендов смартфоностроения стремятся не только в очередной раз подчеркнуть тот факт, что Meizu идет своим путем и старается вести, а не следовать, но также выполняют совершенно четкую и очевидную функцию. Девайс максимально защищён от воды и пыли по стандарту IP68 и способен безболезненно выдержать погружение на глубину до 2 метров на 30 минут.

К сожалению, информация о старте продаж и стоимости Meizu Zero на данный момент отсутствует.

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