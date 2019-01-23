Мексика обновила антирекорд по количеству убийств

В Мексике власти опубликовали официальную статистику насильственных смертей за прошлый год. Оказалось, что в 2018 году в Мексике совершено более 34 тысяч убийств. Эта печальная статистика стала своеобразным антирекордом - больше в стране не убивали за всю историю существования централизованного регистра насильственных смертей, который появился в 1997 году.

Цифры ужасают. Казалось, что результат 2017 года, когда в перестрелках погибли 29 тысяч человек, превзойти будет тяжело. А именно в 2017 году было совершено больше всего убийств со времен начала правительством т.н. войны с наркокартелями, официально развязанной в 2006 году правительством уходящего президента Висенте Фокса и продолженную его преемником Фелипе Кальдероном.

Победивший на выборах летом прошлого года Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже пообещал дать преступникам достойный отпор. Одним из таких шагов стало создание специального подразделения - Национальной гвардии, на которую возложена миссия по обеспечению общественного порядка. И пока внесенный законопроект о новом военизированном формировании проходит чтения в парламенте, его критики уже предупреждают, что он означает всего лишь сохранение курса на вооруженную борьбу с наркокартелями. Пока же последняя статистика по убитым в Мексике свидетельствует лишь о том, что силовой метод борьбы с бандитами ведет лишь к всплеску насилия.