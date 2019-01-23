Меркель раскритиковала Британию за Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала политику Лондона, направленную на независимость от Европейского союза. Британские СМИ даже охарактеризовали ее заявления глаголом "высмеяла", сообщает "Газета.ru".

По словам Меркель, желание выйти из ЕС Лондон выказывал и прежде, еще до голосования по Brexit - отношения государства и Европейского союза была "отрывочными". Британия не вмешивалась во внутреннюю политику Союза и даже "воздерживалась от принятых в единстве решений". Членством в ЕС Соединенное Королевство добивалось лишь единственной цели - получить право на свободную торговлю.

Добавим, что эти заявления Меркель сделала по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Ахене. В ходе переговоров стороны обновили Елисейский договор 1963 года и обсудили формирование общей европейской армии.