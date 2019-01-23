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23.01.2019 19:41
Рубрика: В мире

Меркель раскритиковала Британию за Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала политику Лондона, направленную на независимость от Европейского союза. Британские СМИ даже охарактеризовали ее заявления глаголом "высмеяла", сообщает "Газета.ru".

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По словам Меркель, желание выйти из ЕС Лондон выказывал и прежде, еще до голосования по Brexit - отношения государства и Европейского союза была "отрывочными". Британия не вмешивалась во внутреннюю политику Союза и даже "воздерживалась от принятых в единстве решений". Членством в ЕС Соединенное Королевство добивалось лишь единственной цели - получить право на свободную торговлю.

Добавим, что эти заявления Меркель сделала по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Ахене. В ходе переговоров стороны обновили Елисейский договор 1963 года и обсудили формирование общей европейской армии.

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В мире Европа Германия В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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