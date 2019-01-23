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Рубрика: В мире

Метившего своих секс-рабынь сутенера осудили в США

В США сутенер Лавелеус Перселл, который силой заставлял женщин заниматься проституцией и выбивал на их шеях татуировку "казино", получил 18 лет тюрьмы.

Фото: depositphotos.com
Жительница Аргентины провела 32 года в сексуальном рабстве в Боливии

Осужденный обманом завлекал жертв в свои сети, а затем использовал физическое насилие и запугивание. Цель была одна - финансовое обогащение. Перселл требовал, чтобы все заработанные деньги сексуальные рабыни отдавали ему.

Прокурор Джеффри С. Берман рассказал на суде, что обвиняемый с 2012 по 2017 годы занимался секс-торговлей по всей стране, в том числе в Нью-Йорке, Пенсильвании и Северной Каролине. Женщин он вербовал через социальные сети.

Тех, кто не хотел играть по его правилам, Перселл, известный своей жестокостью, избивал, а некоторых даже душил.

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