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23.01.2019 17:57
Рубрика: В мире

МИД: Нидерланды могут пытаться скрыть данные по делу малайзийского Boeing

Текст: Екатерина Забродина

На Смоленской площади предположили, что власти Нидерландов могут пытаться скрыть от общественности детали следствия по катастрофе малайзийского Boeing, которые "не подкрепляют официальную версию" крушения пассажирского лайнера в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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Дипломат прокомментировала недавнее решение Госсовета Нидерландов - высшей судебной инстанции в королевстве, чьи полномочия аналогичны компетенции конституционного суда. Госсовет поставил точку в четырехлетней тяжбе между правительством и тремя голландскими изданиями, которые требовали доступа к стенограммам заседаний, посвященных катастрофе рейса MH17, и независимым экспертизам. Однако власти решили не предавать их содержание гласности, и Госсовет признал это правомерным.

Мария Захарова заявила, что российская сторона в свое время специально рассекретила и предоставила голландской стороне сведения о своей военной технике, радиолокационные данные и документацию, в то время как "свои тайны, которые могли бы пригодиться в расследовании, нидерландские власти предоставить отказываются".

Напомним, что Москва отвергла выводы совместной группы, в которую вошли представители Голландии, Малайзии, Австралии, Бельгии (чьи граждане погибли в авиакатастрофе), а также Украины, в чьем воздушном пространстве, не закрытом для международных пассажирских авиаперевозок над зоной боевых действий, произошла катастрофа. Группа утверждала, что Boeing был сбит из зенитной ракетной установки, произведенной в России, в то время как российской сторона настаивает на украинской принадлежности ракеты.

В мире Европа Нидерланды Правительство МИД Поиски малайзийского Boeing
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