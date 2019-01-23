МИД: Нидерланды могут пытаться скрыть данные по делу малайзийского Boeing

На Смоленской площади предположили, что власти Нидерландов могут пытаться скрыть от общественности детали следствия по катастрофе малайзийского Boeing, которые "не подкрепляют официальную версию" крушения пассажирского лайнера в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала недавнее решение Госсовета Нидерландов - высшей судебной инстанции в королевстве, чьи полномочия аналогичны компетенции конституционного суда. Госсовет поставил точку в четырехлетней тяжбе между правительством и тремя голландскими изданиями, которые требовали доступа к стенограммам заседаний, посвященных катастрофе рейса MH17, и независимым экспертизам. Однако власти решили не предавать их содержание гласности, и Госсовет признал это правомерным.

Мария Захарова заявила, что российская сторона в свое время специально рассекретила и предоставила голландской стороне сведения о своей военной технике, радиолокационные данные и документацию, в то время как "свои тайны, которые могли бы пригодиться в расследовании, нидерландские власти предоставить отказываются".

Напомним, что Москва отвергла выводы совместной группы, в которую вошли представители Голландии, Малайзии, Австралии, Бельгии (чьи граждане погибли в авиакатастрофе), а также Украины, в чьем воздушном пространстве, не закрытом для международных пассажирских авиаперевозок над зоной боевых действий, произошла катастрофа. Группа утверждала, что Boeing был сбит из зенитной ракетной установки, произведенной в России, в то время как российской сторона настаивает на украинской принадлежности ракеты.