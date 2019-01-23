МИД подтвердил работу частных охранных фирм из РФ в Судане

На Смоленской площади подтвердили, что в Судане работают сотрудники частных охранных фирм из России, однако эти фирмы не имеют отношения к государственным структурам и не вмешиваются в местную политику. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На брифинге дипломат прокомментировала недавнюю публикацию в The Times. В ней утверждалось, что "российские наемники" участвовали в подавлении массовых антиправительственных выступлений, которые охватили три десятка городов восточноафриканского государства в декабре прошлого года и продолжаются по сей день.

Мария Захарова назвала утверждения в этой статье заказным "фейком", который не соответствует действительности. При этом официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что представители частных предприятий присутствуют в Судане по своей инициативе и занимаются исключительно "подготовкой кадров для силовых структур" республики.