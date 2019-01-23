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23.01.2019 15:37
Рубрика: Экономика

Минфин разместил ОФЗ на 10 млрд рублей

Текст: Роман Маркелов

Минфин на первом недельном аукционе по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 23 января продал только половину предложенного выпуска, следует из сообщения ведомства.

Фото: iStock
Рубль вернется в состояние, в котором не был почти год

Министерство предлагало инвесторам выпуск ОФЗ на 20 миллиардов рублей с погашением 20 июля 2022 года. В итоге удалось разместить бумаг на 10 миллиардов рублей при спросе в 16 миллиардов. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,04 процента годовых.

На втором аукционе в среду Минфин планирует разместить 10-миллиардный выпуск ОФЗ с погашением 10 мая 2034 года.

Таким образом, Минфин снизил общее предложение ОФЗ на аукционах 23 января. Неделю назад министерство удачно провело размещение выпусков бумаг на 35,1 миллиарда рублей.

Сегодня Минфин выставил далеко не самое агрессивное предложение на первичные аукционы, отмечают в ежедневном обзоре аналитики Росбанка. "С другой стороны, с позиции инвесторов построение сейчас существенных длинных позиций в коротких выпусках ОФЗ мы сочли бы излишним", - констатируют они.

Экономика Финансы Фондовый рынок Правительство Минфин
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